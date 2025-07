韓国俳優のパク・ソジュンが3日、東京・原宿のヨドバシJ6ビルディングで行われた特別展示イベント「GUESS JEANS THE NEXT 40 YEARS OF DENIM」フォトコールに、ゲストとして登場した。さわやかな笑顔で登場すると「久々にみなさまの前で、こうしてお目にかかれてうれしいです」とコメント。「GUESS JEANSさんといえば、ウォッシングデニムが有名ですが。久しぶりに日本のみなさんにお会いできるということで、明るく見せたいということで(白を選びました)」と声を弾ませた。最後は「ありがとうございました!」と呼びかけていた。同展は、アメリカのファッションブランド「GUESS」の次世代に向けた新ブランド「GUESS JEANS」旗艦店オープンを記念して開催。独自の環境技術と、ブランドの進化を体感することができる。フォトコールにはそのほか、佐野玲於、ZICOも登場。同展は、あす4日から9日まで行われる。