セガグループの「セガ フェイブ」が、最新プリクラ機『NICO MAKE (ニコメイク)』のサービスを開始。

『NICO MAKE』の稼働を記念して『NICO MAKE』×『サンリオキャラクターズ』コラボイベントも開催されます☆

セガ フェイブ プリクラ機『NICO MAKE』×『サンリオキャラクターズ』コラボイベント

実施時期:2025年7月3日(木) 〜7月31日(木)

対象機種:『NICO MAKE』

対象店舗:全国の『NICO MAKE』設置店舗

実施内容:限定のスタンプ全28種、フレーム全5種、シールデザイン全4種

特設サイト: https://puri.sega.jp/info/sanrio-characters2025

セガ フェイブがサービスを開始した最新プリクラ機『NICO MAKE (ニコメイク)』の稼働を記念し『NICO MAKE』×『サンリオキャラクターズ』コラボイベントを開催。

コラボイベントでは、限定の描きおろしデザインによる『サンリオキャラクターズ』がスタンプ、フレーム、シールデザインとなって登場します。

今だけの特別な『サンリオキャラクターズ』コラボプリクラが楽しめるイベントです☆

さらに8月31日まで、セガのプリクラ機専用アプリ「プリクラON」にて「NICO MAKE もらえるプリデータ枚数増量キャンペーン」を実施。

期間中は無料会員のプリデータダウンロード可能枚数が2枚から6枚に増量されます☆

UFOキャッチャーにもコラボプライズが展開

投入時期:2025年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズからはUFOキャッチャーで獲得できる『NICO MAKE』×『サンリオキャラクターズ』コラボプライズを順次展開開始。

コラボ用に描き下ろされた『サンリオキャラクターズ』のアートを元にぬいぐるみやマスコット、プリクラキーホルダーなどが多数ラインナップされます。

キラキラな衣装と天使の羽がポイントで、瞳に隠れた星のデザインも魅力の一つです。

ゲットしたぬいぐるみやマスコットと一緒にプリクラを撮影したり、撮影したシールをキーホルダーに入れて持ち歩いたり様々な楽しみ方ができます。

リリース記念「NICO MAKE もらえるプリデータ枚数増量キャンペーン」実施

実施期間:2025年7月3日 (木)〜8月31日 (日)

対象機種:NICO MAKE

リリースを記念記念した「NICO MAKE もらえるプリデータ枚数増量キャンペーン」も実施。

撮影したプリデータを、「プリクラON」の無料会員なら通常2枚までダウンロードできるところ、キャンペーン期間中は6枚までダウンロード可能になります。

プリクラ機『NICO MAKE(ニコメイク) 』とは

リリース日:2025年7月3日 (木)

サイズ:1,819(W)×2,630 (D)×2,286(H)

重量 :534kg

消費電力:501W(AC100V)

なちゅグロウ肌と潤ちゅるアイで、今っぽさ抜群な『キラちゅる盛り』が特徴の『NICO MAKE』

『GIMMI』で好評だった1ブース設計、最大19枚の追加撮影機能はそのままに、撮影中にリアルタイムで反映される追加撮影フレームを新実装!

追加撮影中にフレームをプレビューしながら撮ることができるため、より直観的に「盛れた」プリ画像を作ることができます。

さらにシールデザインでは人気デザインはそのままに、トレンドデザインを追加。

らくがきは、盛りが1タップで完成する「セットメイク」がトレンドに合わせて新しくなりました。

“新しいプリクラのカタチ”を体現した『GIMMI』が更に進化した『NICO MAKE』では、もっとたのしく、もっとカンタンに、だれでもとびっきりの“かわいい”プリクラを撮影することができます。

※プレイ制限時間内における最大枚数/プリもっと発動時は最大20枚

限定の描きおろしデザインによる『サンリオキャラクターズ』がスタンプ、フレーム、シールデザインとなって登場。

セガ フェイブの最新プリクラ機『NICO MAKE』にて2025年7月3日より実施されている『サンリオキャラクターズ』コラボイベントの紹介でした☆

