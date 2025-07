HBOドラマ「THE LAST OF US」のシーズン3を前に、共同クリエイターであり、原作ゲームのクリエイティブ・ディレクターでもあるニール・ドラックマンが離脱することがわかった。

ゲーム開発元ノーティードッグのにて、ドラックマンは「HBO版『THE LAST OF US』のクリエイティブな関与から身を引くという難しい決断を下しました」と声明を発表。

「シーズン2の制作が完了し、シーズン3の制作が本格化する前の今が、ノーティードッグと今後のプロジェクトに全力を注ぐ最適なタイミングだと判断しました。これにはスタジオおよびクリエイティブ責任者として役割に加え、次回作『Intergalactic: The Heretic Prophet』の脚本・監督業も含まれます。」

また、ドラマ「THE LAST OF US」を共同製作できたことは「キャリアのハイライトでした」と続け、クリエイター・監督・脚本家のクレイグ・メイジンをはじめ、キャストやスタッフに対して「(ゲーム版)『The Last of Us Part I』と現在進行中の『The Last of Us Part II』の映像化において、思慮深いアプローチと献身を示してくれたことに深く感謝します」と綴っている。

さらに、ゲーム版『The Last of Us Part II』でドラックマンと共同脚本を手がけ、ドラマ版の製作総指揮・脚本を担当したハリー・グロスも、次なるプロジェクトに専念するため番組から離れることを発表。ドラマ版の製作を「人生を変えるような経験でした」と振り返り、「私たちが描いた物語--愛、喪失、そして恐怖に満ちた世界で人間であるということ--こそが、私がこのシリーズを愛する理由です」と記している。

2人の発表を受けて、メイジンは「ニールとともに、彼の素晴らしい作品をHBOで映像化できたことは、まさにクリエイティブの夢でした」とコメント。「ノーティードッグとニールのゲーム作品の大ファンとして、彼の次回作をプレイできることを大変楽しみにしています」と語り、「今後も素晴らしいキャスト・スタッフと共に、視聴者が期待する物語をお届けするために尽力していきます」と意気込みを見せた。

「THE LAST OF US」シーズン2は2025年5月25日にフィナーレを迎え、シーズン1に続いて高い視聴者数を。シーズン3の制作も正式に発表されており、引き続きゲーム『Part II』をベースにした物語が展開される予定だ。

「THE LAST OF US」シーズン1&2はで配信中。

