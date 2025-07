『ジュラシック・ワールド』シリーズ待望の新作 『ジュラシック・ワールド/復活の大地』のラージフォーマット版として、IMAX®、SCREENX、Dolby Cinema®、Dolby Atmos®、MX4D、4DX、ULTRA 4DX、SCREENX with Dolby Atmosの8種類で上映されることが決定した。各フォーマットのポスタービジュアルが届けられている。

世界中の人々に新たな興奮と感動をもたらしてきた「ジュラシック」シリーズ。本作では、新たな物語の始まりとともに、大迫力の映像やアクションがさらにスケールアップ。秘密工作の専門家ゾーラ・ベネット(スカーレット・ヨハンソン)が心臓病に奇跡的な治療効果をもたらす新薬の開発に必要な、陸・海・空の3大恐竜のDNAを確保するというミッションのため、彼女が最も信頼する傭兵のダンカン・キンケイド(マハーシャラ・アリ)、古生物学者のヘンリー・ルーミス博士(ジョナサン・ベイリー)らとともに初代「ジュラシック・パーク」の極秘研究施設が存在した禁断の島へと向かう。ゾーラたちが上陸した島は、かつてのパークの所有者が極秘実験を行い20数種の恐竜が生息する地球上で一番危険な場所だった…。

ラージフォーマット版では、恐竜たちの咆哮や疾走感、大迫力のアクションシーン、ダイナミックな音楽を、視覚・聴覚・体感を通して、より深く、よりリアルに味わうことができそうだ。

『ジュラシック・ワールド/復活の大地』は2025年8月8日、日本公開。