郷ひろみが自身のInstagramを更新。『2025 FNS歌謡祭 夏』で共演した香取慎吾との2ショットを披露した

【写真】グッドサインを作って香取慎吾と笑顔での2ショットを披露した郷ひろみ

■『FNS歌謡祭』で息の合ったコラボで2曲を披露

7月2日に放送された『2025 FNS歌謡祭 夏』に出演した郷と香取。2曲を披露した初コラボのふたりが見せたパワフルなパフォーマンスが話題だ。

郷は「『2025 FNS歌謡祭 夏』で、香取慎吾くんとコラボさせてもらったよ。2人で歌う『ハリウッドスキャンダル』と『GOLDFINGER’99』は超最高だった!!⁡」と報告。続けて「⁡パワフルでエンターテイナーの香取くんと一緒にステージに立てた事、本当に嬉しかったよ」とコラボの感想を綴り、黒のスーツ姿の郷がグリーンのジャケット衣装の香取とグッドサインを作って笑顔の2ショットを公開した。

さらに、「I was in a live TV show tonight.It was amazing‼︎」と英語でも感想を記している。

SNSにはファンの「コラボ最GOでした!」「ふたりともお衣装も素敵です」「夢のようなコラボありがとうございました!」と様々な声が集まっていた。

■意気込みを語る香取慎吾「最大限のフルパワーで」

また、『FNS歌謡祭』の公式Xでは香取が出演前の意気込みを語るメッセージ動画を披露。『FNS歌謡祭』にまた出演できる喜びと「呼んでもらったからには今の香取慎吾、最大限のフルパワーで」と語った。続けて、郷ひろみとのコラボについて「郷さんと一緒に楽しみたいと思いますのでぜひご覧ください!」とコメント。本番では、楽しそうにコラボする姿を見せた。