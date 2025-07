BTSが公式SNSにて、公演実況アルバム『PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LIVE』(7月18日リリース)のコンセプトフォトを公開した。

【画像】①②BTS『PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LIVE』コンセプトフォト③パッケージ【動画】『『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL』ビジュアライザー

■BTSが護送車に乗り込んだ『PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LIVE』コンセプトフォト

公開されたコンセプトフォトは、「POLICE」と書かれたピンクと白のマイクロバスにメンバーが乗った集合フォトと、白衣装を纏ったメンバーをそれぞれ捉えたソロの2種類。

運転席にいるのは、JIN(ジン)。その後ろにSUGA(シュガ)、JIMIN(ジミン)、J-HOPE(ジェイホープ)、V(ヴィ)、RM(アールエム)、そしてJUNG KOOK(ジョングク)と一列に並んでいる。背景は、画家フィンセント・ファン・ゴッホの名画「夜のカフェテラス」を彷彿させるような星空や、灯りがともった建物や街灯が描かれており、ファンタジックでかわいらいしい印象だ。

■BTSのメンバーがワントーンコーデで統一したソロカット

一方、白を中心に、アイボリーやアイスグレーなどワントーンで統一された衣装を纏ったソロバージョンはクールな印象に。ふたつの受話器が壁にかかった場所の前に座り、それぞれポーズ。VとJUNG KOOKは受話器を耳に当てながら遠くを見つめている。

SNSでは、「全員ビジュ良すぎ」「ずっと待ってたよね7人のコンセプトフォト」「PTD ON STAGEのオープニングは囚人で、テテが口に含んでたクリップで手錠外して脱獄したんだった」「案外可愛い護送車ですのね」「このコンセプトフォトを3年間寝かしていられるハイブまじ忍耐力すごい…」「何年も経ってまだ初出し画像があるの震えるー!」など、様々な反響が寄せられている。

■400万人の観客を動員したBTSツアーから22曲を収録!

BTSにとって初のライブアルバムとなる『PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LIVE』は、2021年から2022年まで行われた同名のツアーで披露した数多くのステージの中から「ON」「Burning Up (FIRE)」「DOPE」「IDOL」など22曲が収録される。

さらに、7月28日には、映像商品『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL(DIGITAL CODE)』がリリース予定。本作には、約2年半ぶりに対面で開催された2022年3月のソウル公演の最終日ステージが、141分にわたってデジタルコードに収録されており、熱気あふれるパフォーマンスと感動の瞬間が鮮やかによみがえる。

なお、BTSは2026年春に完全体でのカムバックを発表。新譜リリースに加え、ワールドツアーの開催を予告している。