【ディズニー スマイルコレクション】 7月9日 発売予定

ダスキンが運営するミスタードーナツは、ディズニーとコラボレーションした期間限定商品「ディズニー スマイルコレクション」を7月9日より発売する。

「ディズニー スマイルコレクション」には、「ふわふわシューチョコリング<ミッキーマウス>」、「ふわふわシューストロベリーリング<ミニーマウス>」、「ポン・デ・スマイルチョコレート<ミッキーマウス>」、「ポン・デ・スマイルストロベリー<ミニーマウス>」の全4種のドーナツがラインナップ。価格は「ふわふわシュー」がテイクアウト各334円/イートイン各341円、「ポン・デ・スマイルリング」がテイクアウト各216円/イートイン各220円となっている。

「ふわふわシュードーナツドーナツ」のパッケージは全部で6種類、「ポン・デ・スマイルリング」のパッケージはそれぞれミッキーマウス、ミニーマウスデザインで登場する。

また、4種類全てが入った「ディズニー スマイルコレクションセット」も数量限定・テイクアウト専用で販売される。価格は1,200円。

「ディズニー スマイルコレクションセット」

【ディズニー スマイルコレクション コンセプトビジュアル】【ディズニー スマイルコレクション ラインナップ】【ディズニー スマイルコレクション パッケージ】

【セット内容】

・「ふわふわシューチョコリング<ミッキーマウス>」×1

・「ふわふわシューストロベリーリング<ミニーマウス>」×1

・「ポン・デ・スマイルチョコレート<ミッキーマウス>」×1

・「ポン・デ・スマイルストロベリー<ミニーマウス>」×1

・専用ボックス×1個

【スマイルコレクションセット】

(C) Disney

(C) MISDO 25 (C) 2003-2025 Mister Donut. All Rights Reserved.