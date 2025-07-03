¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ö»ý¤Ä¤Ù¤Í§¡×¡È¤¤è¤Ã¤µ¤ó¡É¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¡¡µ¤¸¯¤¤¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ë´¶·ã¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¨¤¨¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê42¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸öÅÄ¤Ï¡ÖFNS²ÎÍØº×²Æ!!!!¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö2000Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ!!¤¤è¤Ã¤µ¤ó¤ÈTATTO!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö°Õ³°¤ËÀÜÅÀ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿!!!¡×¤È¡¢²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËÜÈÖ¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êËÜÈÖÁ°¤Ë¤¢¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤ÏÃ¡ªFNS²ÎÍØº×¤Ï¡¢¹ç´Ö¤âÃç´Ö¤¿¤Á¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ã¤Ã¡ª¾Ð¾Ð¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢²¿ÅÙ¤â°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤¯²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿!!!¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÉ¿¤Ç¡ÖÂÎÄ´¤¬ºÇ¶á¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏ³¤é¤·¤¿»ä¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¹¢¥±¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¾®ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤äÇßÆù¥¨¥¥¹¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¨¤¨¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤ä¡¼»ý¤Ä¤Ù¤Í§¤è¡¼¡¼¤Ã!!¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿É¹Àî¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¸öÅÄÐÔÌ¤¤Á¤ã¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÅØÎÏ²È¤ÎÐÔÌ¤¤Á¤ã¤ó¡£²»³Ú¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ëÊª¤â¥»¥ó¥¹¤¬È´·²¤Ç¤¤¤Ä¤âÂº·É¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¸ú¤«¤»¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ã¥¢¥Ä¤Ê¥³¥é¥Ü¤ä¤Ã¤¿¤¡¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤è¤·¤µ¤óÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂÎÄ´Âç¾æÉ×??¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤·²á¤®¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¹¢¥±¥¢¥»¥Ã¥ÈÍ¥¤·¤¤¤¤è¤·¤µ¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£