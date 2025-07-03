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Always a pleasure seeing you, @Podolski10— Oliver Kahn (@OliverKahn) July 2, 2025
Still hitting pre-season after 20+ years - that¡Çs real passion for the game! pic.twitter.com/wn9bVQ8sPQ