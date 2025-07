元ドイツ代表GKのオリバー・カーン氏が2日に自身のX(旧ツイッター/@OliverKahn)を更新し、 グールニク・ザブジェ (ポーランド1部)に所属する元ドイツ代表FWルーカス・ポドルスキとのツーショットを披露した。カーン氏は「君に会うのはいつも嬉しい、ポドルスキ」と肩を組んだ写真を投稿。「20年以上経ってもプレシーズンに打ち込んでいる。これこそが試合に対する本当の情熱だ!」と、40歳の今も現役を続ける盟友に称賛の言葉を送った。

Always a pleasure seeing you, @Podolski10​

Still hitting pre-season after 20+ years - that’s real passion for the game! pic.twitter.com/wn9bVQ8sPQ