「Numbers to know」では、DIGIDAY編集部が今週(6月26日(木)〜7月2日(水))注目した数字をご紹介します。

44.8%

米ストリーミング視聴シェア44.8%、初めて放送とケーブル超え

ニールセンの「The Gauge」によると、2025年5月の米国ストリーミング視聴シェアは44.8%で、初めて放送・ケーブル合計44.2%を上回った。YouTubeは12.5%を占め、単独サービスで最高記録を更新した。ストリーミング利用は過去4年で71%増加した( nielsen.com )。

256億ドル

オムニコムとIPGが合併、世界最大広告会社に

オムニコムととインターパブリックグループ(IPG)が2025年末までに合併し、合算売上高256億ドル(約3兆6700億円)、従業員10万人超の世界最大の広告会社が誕生する見通し。米連邦取引委員会(FTC)は6月23日に条件付きで承認し、政治的理由での広告拒否を禁じた。業界では成長鈍化を背景に統合が加速している(media-marketing.com)。

50%増

ワーナー系ストリーミングサービス、広告時間を増加

ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのストリーミングサービスであるMax(旧HBO Max)は、米国での広告時間を1時間あたり約4分から約6分へ50%増加させた。Amazonプライムビデオと同水準となり、HBOオリジナル作品にも広告が入るようになったため、利用者からは「月10ドル(約1430円)で広告付きは高い」と不満の声が出ている(arstechnica.com)。[原文:Ad Tech Briefing: Start-ups are now table stakes for the future of ad tech]編集/坂本凪沙