7月3日 投稿

日本マクドナルドは7月3日、次回ハッピーセットの予告を公式Xにて投稿した。

マクドナルドの公式Xで公開された画像により、次回ハッピーセットのおもちゃが判明。今回は「ハローキティ」と「特装合体ロボ ジョブレイバー」のおもちゃが展開されるようだ。

おもちゃの内容については現時点では明かされておらず、詳細については続報を待ちたい。

(C) TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655449