ブラッド・ピットと森本慎太郎がゲームセンターで対決！映画『F1(R)／エフワン』来日特別映像解禁

■「ゲームセンターで一緒に遊んだから、俺は友達と呼んでいいですか?」と問う森本にブラッドの答えは「YES!」

ブラッド・ピットが映画『F1(R)/エフワン』で日本語吹替を務める森本慎太郎と日本のポップカルチャーを象徴するゲームセンターで対決する来日特別映像が解禁が解禁された。

27日より日米同時公開を迎えた本作。公開直前の6月25日、主演のブラッド・ピットが、2022 年『ブレット・トレイン』のプロモーション以来3年ぶりに来日。発表から約24時間後には来日するという、F1(R)マシン並みに超高速なブラッド・ピット史上最速来日が実現。来日の同日午後から翌日夕方にかけて、都内劇場で合計3回のブラッド登壇の舞台挨拶が実施され、日本のファンを大いに沸かした。

今回緊急来日を果たしたブラッドを待ち受けるのは、本作でブラッド演じるソニーと対立するルーキードライバー ジョシュアの日本語吹替を担当する森本慎太郎。緊張の面持ちで到着を待っていると、ついにブラッドがゲームセンターに登場し初対面!

何度も来日しているものの、ゲームセンターに来たのは初めてだというブラッドに対し森本は、「最高の思い出を作ります!」と意気込み、劇中でバチバチのライバル関係でぶつかり合うソニーとジョシュアさながら、ブラッド・ピットと森本慎太郎の夢の対決が実現した。

まずふたりが挑戦したのは、日本人にはお馴染みの太鼓の達人。いよいよゲームスタートがスタートすると、ブラッドは初めてこのゲームに挑戦したとは思えない見事なバチさばきを披露。最後にふたりで一緒に太鼓を連打しフィニッシュすると、ブラッドは「これ好きだよ」とすっかりこのゲームを気に入った様子。スコアは森本の方が上だったものの、ご満悦の表情だった。

続いてふたりは、映画『F1(R)/エフワン』にちなんでレーシングゲームに挑戦。劇中では事前に3~4ヵ月の厳しいトレーニングを積んで実際にマシンを操縦しているブラッドは、さすがのドライビングテクニックでゴールイン! こちらはブラッドが1着となり、ここまでで1対1の引き分けに。

そして、最後にふたりが選んだのはバスケットボールゲーム。制限時間内にひたすらシュートを打ち続け、結果はブラッドが勝利! 最後は固い握手を交わしてお互いの健闘を称えた。

その後、対決を終えたふたりは、日本の若者カルチャーを代表するプリクラ撮影へ。ノリノリでポーズを取って撮影した後は、落書きコーナーへと移動し、思い思いに落書きをしていく。果たしてどのような仕上がりになったのだろうか?

最後には、現在第5次ブームが来ているという幅広い世代に人気のカプセルトイにも挑戦。ブラッドと森本はそれぞれカプセルトイを回し、楽し気な雰囲気で日本のポップカルチャーの体験を終えた。森本が「ゲームセンターで一緒に遊んだから、俺は友達と呼んでいいですか?」と語りかけると、ブラッドは「YES!」と笑顔で固い握手とグータッチ! すっかり意気投合した様子だった。

今回のブラッドとの交流に森本は、「めちゃくちゃ楽しかったです! テンション上がっちゃってめっちゃ汗かいちゃいました(笑)。ブラッドと一緒に日本のゲームで遊べたのはすごく良いことだったし、『F1(R)/エフワン』のことも聞けたし、友達と呼んで良いって言ってくれてたので、自慢できる友達が一人増えたなと思って最高に良い経験でした」と自身にとってとても貴重な経験になったと語り、「(レーシングゲームで)一緒に走れたことはうれしかったですね。ゲームだったんですけど、競い合えたところはソニーとジョシュアみたいで。実際に同じゲームで戦えたのはうれしかったです」とゲームを通してまさに劇中のソニーとジョシュアのように対決できたと振り返った。

また、終始フレンドリーに接してくれたブラッドについて、「僕はブラッドからすると自分の歳の半分より下だから、すごく後輩で若い青年だと思うんです。だけど接し方が年齢関係なく、誰にでも同じ接し方をしてくれていたというのがすごくうれしかったし、それがやっぱり大事なんだと思いました」とその紳士的な振る舞いから学ぶこともあったよう。

今回、ハリウッドトップスターのブラッド・ピットと夢のような時間を過ごした森本は、「悔いないですね! 僕、今回『F1(R)/エフワン』に関わって1個夢ができて、実際に向こうでブラッドと共演したいと思って。今は吹替として、映画に参加させてもらっているけど、実際フィルムの前で一緒にお芝居をするということはしていないから、それができたら良いなって思って。向こうで会いたい。アメリカで会いたいというのは1個の夢にはなりました!」とハリウッドへのあらたな夢も明かした。

映画 『F1(R)/エフワン』では、ブラッド演じる主人公のソニーが、挫折を経験しながらも再びF1(R)の世界で命懸けで<スピードの頂点>に挑む姿が描かれている。人はいつでも、いつまでも夢に向かい挑戦できる姿を描いた本作。そんなソニーの姿に勇気を与えられたのか、森本もまた、ハリウッドへの挑戦という新たな夢ができたようだ。日本語吹替初挑戦を経てさらなる夢に挑戦する森本の姿は、まるでソニーを体現したかのような胸アツさ。情熱と誇りを胸に無謀ともいえる挑戦を続けるソニー、そして仲間たちの姿に思わず胸が熱くなる、この夏すべての映画をぶっちぎる映画 『F1(R)/エフワン』をぜひお見逃しなく。

映画情報

『F1(R)/エフワン』

全国公開中

配給:ワーナー・ブラザース映画

作品サイト

https://wwws.warnerbros.co.jp/f1-movie/