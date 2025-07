コロンビア・プリメーラAの決勝プレイオフで、信じがたいドラマが生まれた。インデペンディエンテ・サンタフェに所属する39歳のベテランFWウーゴ・ロダジェガが、負傷で満足に動けない状態にもかかわらず、決勝ゴールを決めてチームにタイトルをもたらしたのだ。



試合終盤の79分、ロダジェガは明らかに足を痛め、ピッチ上で涙を流していた。足を引きずるようにしてピッチに残り続けたその瞬間、奇跡が起きた。





Incredible scenes in the Colombian league final



Hugo Rodallega is in tears after getting injured and barely able to move. Yet play resumes, and the hobbling 39-year-old scores the goal to win the title for Santa Fe pic.twitter.com/x5myXzBJUB