¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡¡¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤Ç¤ÎÃÏ¿ÌÉÑÈ¯¤Ë¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ï°ì»þÅª¤ËÅçÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤òÈòÆñ¤µ¤»¤ë¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬¡Ä¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¡Ê45¡Ë¤¬3Æü¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼¯»ùÅç¸©½½ÅçÂ¼¤Ç2Æü¡¢¿ÌÅÙ5¼å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°ÀÐÅç¤Ç2Æü¸áÁ°4»þ32Ê¬¤´¤í¡¢¾®ÊõÅç¤Ç¸á¸å3»þ26Ê¬¤´¤í¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì´ÑÂ¬¤·¤¿¡£¿Ì¸»ÃÏ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï1¡Á16¥¥í¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë5¡¦1¡Á5¡¦6¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÍÅªÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£3Æü¸áÁ°6»þ51Ê¬¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç¸©½½ÅçÂ¼¤Î°ÀÐÅç¤Ç¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£ÃÏ¿ÌÄÅÇÈ´Æ»ë²Ý¤Î³¤Ï·ÅÄ°½µ®²ÝÄ¹¤Ï2Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢³èÆ°¤¬¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¡¢¿ÌÅÙ5¶¯ÄøÅÙ¤ÎÍÉ¤ì¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤òÁÛÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢½»¿Í¤Ë°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ä¤¹¤°¤ËÈòÆñ¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤Ç¤Ï6·î21Æü¤«¤éÃÏ¿Ì¤¬ÉÑÈ¯¡£30Æü¤Î¿ÌÅÙ5¼å¤Ê¤É¡¢7·î2Æü¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¤Ë¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ï900²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£2023Ç¯9·î¤Ê¤É²áµî¤Î³èÆ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆºÝÎ©¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¡¢³¤Ï·ÅÄ²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¡Ê½»¿Í¤Ï¡Ë¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿ùÂ¼¤Ï¡Öº£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤âµ¯¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢°ì»þÅª¤ËÅçÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤òÈòÆñ¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ÈËÍ¤Ê¤ó¤«¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀìÌç²È¤Ë¸«²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤·¤¿ÅìµþÂç³ØÃÏ¿Ì¸¦µæ½êÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î³Þ¸¶½ç»°»á¤Ï¡Ö¿Ì¸»¤«¤éÅç¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¾¤Ë¿ÌÅÙ6¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¢ÍÉ¤ì¤ÏÂç¤¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢Èï³²¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£ÈòÆñ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£