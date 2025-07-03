２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６７．４５ドル（＋２．００ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３５９．７ドル（＋９．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６４２．６セント（＋３４．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５６．００セント（＋１８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２９．２５セント（＋９．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５０．５０セント（＋２５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３００．７１（＋４．６６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６７．４５ドル（＋２．００ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３５９．７ドル（＋９．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６４２．６セント（＋３４．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５６．００セント（＋１８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２９．２５セント（＋９．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５０．５０セント（＋２５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３００．７１（＋４．６６）
出所：MINKABU PRESS