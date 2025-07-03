・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６７．４５ドル（＋２．００ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３５９．７ドル（＋９．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６４２．６セント（＋３４．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５６．００セント（＋１８．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２９．２５セント（＋９．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０５０．５０セント（＋２５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３００．７１（＋４．６６）

出所：MINKABU PRESS