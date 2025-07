「big deal」の意味は？！どこかで聞いたことがあるはず！？【1分英会話】

正解は「とても重要なこと」でした!

「big deal」は、とても重要なことや特別な出来事を指すカジュアルな表現です。

また、「big deal」は否定文で使われることも多く、その場合は「たいしたことではない」という意味になりますよ。

「When the president visited our small town, it was a very big deal.」

(大統領が私たちの小さな町を訪れたのは、大ニュースでした)