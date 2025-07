9月12日より全国公開される映画『ベートーヴェン捏造』の出演者が発表された。染谷将太、神尾楓珠、前田旺志郎、小澤征悦、生瀬勝久、小手伸也、野間口徹、遠藤憲一が出演する。解禁された映画『ベートーヴェン捏造』の新ビジュアル(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates and Shochiku Co., Ltd. All Rights Reserved.

原作は、かげはら史帆のノンフィクション『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』(河出文庫)。19世紀ウィーンで起きた実在のスキャンダルを描いた物語を、バカリズム脚本×関和亮監督のタッグで映画化した。主演は山田裕貴。ベートーヴェンの秘書で伝記作者でもあるアントン・シンドラーを演じる。天才音楽家・ベートーヴェン役には古田新太。耳の聞こえない聖なる作曲家として知られるベートーヴェンの姿は、実はシンドラーが生み出した虚像だったという設定だ。ベートーヴェンは粗野で下品な人物だったが、彼に憧れたシンドラーは“崇高な天才”としての虚像を作り上げる。彼の嘘はどこまで通じるのか。物語はその過程と崩壊の行方を描く。今回発表されたキャストは、シンドラーに疑念を抱くジャーナリスト・セイヤーを染谷将太が演じる。ホルツ役に神尾楓珠、甥カールに前田旺志郎、ヨハン役に小澤征悦、ブロイニングに生瀬勝久、シュパンツィヒに小手伸也、副指揮ウムラウフに野間口徹。遠藤憲一も出演し、脇を固める。『ベートーヴェン捏造』人物相関図また、新たに特報映像も公開。卵を顔面に投げつけられるシーンが登場するが、これは山田の発案によって追加された演出で、シンドラーの痛々しい忠誠心を象徴している。本作は、最先端のバーチャルプロダクションで撮影された。CG背景によって19世紀ウィーンを再現し、臨場感あふれる映像を実現している。劇中では『第九』などベートーヴェンの名曲も多数使用。偽りの偶像と真実の姿を、音楽とともに体感できる作品に仕上がった。○出演者コメント■染谷将太:アレクサンダー・ウィーロック・セイヤー役19世紀ウィーンへのお誘いの連絡をいただいたとき、声を上げて「嘘だろ?」と前のめりになり、セイヤー役と聞いた瞬間には「なんてこった」と仰け反りました。大好きなバカリズムさんの台本を開けると、音楽室に写真が貼ってあるような歴史的人物たちが愛らしく人間らしく描かれており、ニヤニヤが止まりませんでした。関監督の新たな挑戦的な撮影方法は、もはやこれこそ映画でしかできない表現なのではと大興奮でした。魅力にあふれる本作の登場人物たちが奏でる壮大な歴史的ノンフィクションを身近に感じられるこの不思議な世界観。ぜひ劇場のスクリーンで観て、サラウンドスピーカーで聴いていただきたいです!■神尾楓珠:カール・ホルツ役題材と脚本にすごく興味が惹かれました。僕自身の撮影日数は少なかったのですが、現代的で今までにないようなセットでの撮影だったこともあって、楽しく参加させていただきました。衣装や髪型にもとてもこだわりを感じました。また、山田裕貴さんと古田新太さんと久しぶりにご一緒できたことも嬉しかったです。きっと新しい発見がたくさんある映画になっていると思うので楽しみにしていてください。■前田旺志郎:カール・ヴァン・ベートーヴェン役裕貴さん、古田さんをはじめ、素敵なキャスト陣との共演にわくわくしてました。また、バーチャルプロダクションで作られた世界での撮影も初めてだったのでどうなるのかと楽しみでした。現場では古田さんが色んな話をされていて、特にANNのパーソナリティを古田さんがやられていた時の話などめちゃくちゃで衝撃的なお話をお聞きできて楽しかったです笑 シンドラーを中心にベートーヴェンやその家族を描いていくのが大変おもしろく、今までにないベートーヴェンの物語だと感じました。■小澤征悦:ニコラウス・ヨハン・ヴァン・ベートーヴェン役今回オファーを頂いて、バカリズムさん脚本、しかもベートーヴェンの話、なおかつ自分の役どころがベートーヴェンの弟、と言うことで、いろいろ混乱しました(笑)。台本はもちろん面白かったですが、果たしてこのバカリベートーヴェンの世界観を映像化出来るのか、正直想像出来なかったですが、撮影現場に入り、その心配は吹き飛びました。ヨーロッパの映像美、そして古田新太さんのベートーヴェンは、ベートーヴェンにしか見えなかったです。新たなバカリワールド全開! お楽しみに。■生瀬勝久:シュテファン・フォン・ブロイニング役私は、ベートーヴェンの最後を看取る仲の良い友達役だったので仲の良い古田くんを看取るというつもりで演じました。バカリズムさんの脚本は、セリフにしても表現にしてもとっても魅力的で、いくつもアンテナを張り巡らせているので、とても面白いものに仕上がっていると思います。ぜひ劇場でご覧ください。■小手伸也:イグナーツ・シュパンツィヒ役オファーをいただいた際、シュパンツィヒは、"ベートーヴェンより年下ながらヴァイオリンを彼に教えた盟友"とのことで、自分にどこまで演じられるか多少不安はあったんですが、よくよく調べたら“晩年太りすぎてヴァイオリンが弾けなくなった”とあり、ああ人柄採用かと(笑)。現場では、僕はヴァイオリンの練習、野間口さんは指揮、小澤さんは趣味のギターと音楽に囲まれる日々でしたが(笑)、基本的におじさんばかりで心地よかったです。鬼気迫る演奏シーンと、ユルっとした会話シーンの両極を楽しんでいただけたら幸いです!■野間口徹:ミヒャエル・ウムラウフ役ベートーヴェンについては漫画で読んだ程度の知識しかありませんでしたが、シンドラーによって捏造された人間像だったのかもしれないと思うと恐怖を感じます。ただ、バカリズムさんの脚本で古田新太さんが作り上げたベートーヴェンは、腹立たしくも愛おしい人間になっています。きっと皆さんが知っているベートーヴェンより好きになって頂けると思います。■遠藤憲一:フランツ・ゲルハルト・ヴェーゲラー役ベートーヴェン。初めて心奪われたのは17歳の時。交響曲第3番エロイカ。衝撃的だった。苦悩から歓喜のベートーヴェンの世界に涙した。そして今回、この作品の話をいただいた。大好きなベートーヴェンの話だからやりたいけど……ドイツ人の役だという。舞台ならまだしも映画だ。どういうこと? まぁでもバカリズムさん脚本と関監督、この二人なら間違いなく何かやってくれるはず。そして撮影当日。なんかしれっと全部成立していた! 楽しい作品になっています!【編集部MEMO】映画『ベートーヴェン捏造』ストーリー耳の不自由さを乗り越え、多くの名曲を残した偉大な作曲家・ベートーヴェン。しかし実像は、下品で小汚い男だった――。そのイメージを"聖なる天才"に仕立て上げたのは、秘書シンドラー。彼の熱すぎる忠誠心が嘘を生み、やがて「真のベートーヴェン像」を巡る情報戦に発展する。若き記者セイヤーも真実に迫り、シンドラーの嘘が揺らぎ始める。嘘は守り通せるのか、それとも崩壊するのか――。