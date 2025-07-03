３日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・貿易収支
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
２１：３０ 米・貿易収支
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・製造業新規受注
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
※日・参院選公示
※独立記念日の前日でアメリカ株式・債券市場が短縮取引
○決算発表・新規上場など
決算発表：イーサポート<2493>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，ＫＴＫ<3035>，霞ヶ関Ｃ<3498>，クスリアオキ<3549>，ワールド<3612>，川口化<4361>，放電精密<6469>，オンワード<8016>，ナルミヤ<9275>，キユソ流通<9369>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１０：３０ 豪・貿易収支
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
２１：３０ 米・貿易収支
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・製造業新規受注
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
※日・参院選公示
※独立記念日の前日でアメリカ株式・債券市場が短縮取引
○決算発表・新規上場など
決算発表：イーサポート<2493>，キユーピー<2809>，アヲハタ<2830>，ＫＴＫ<3035>，霞ヶ関Ｃ<3498>，クスリアオキ<3549>，ワールド<3612>，川口化<4361>，放電精密<6469>，オンワード<8016>，ナルミヤ<9275>，キユソ流通<9369>
出所：MINKABU PRESS