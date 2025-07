【思考クイズ】100グラムの羽毛と100グラムの鉄、重いのはどちらか？

「科学的思考」は情報過剰社会で生きる、現代の私たちにとって必須の免疫です。科学哲学者の植原亮さんは『科学的思考入門』にて、思考の土台を強くするための「ふだん使いの科学」を問いを交えて分かりやすく教えてくれています。同書より、一部を抜粋・編集してお届けします。

質量・重力──素朴概念の洗練

問題 100グラムの羽毛と100グラムの鉄では、重いのはどちらか?

羽毛と鉄はともに100グラムなのだから、どちらか一方が重いということはない。ところが、多くの人が「重さは同じ」が正解だと頭ではわかっていても、そう答えるのに一瞬のためらいを覚える。というのも、羽毛がいかにも「軽そうな感じ」がするのに対し、鉄の方が「重そうな感じ」がするからである。ここに素朴物理学の働きがある。

われわれ人間は、身の周りの物体や物質に、目や耳や手を通じて近づこうとする。しかし、人間にもともと備わっている視覚や聴覚や触覚は、物体や物質の正確な重さを直接的に捉えるようにはできていない。そうした知覚が検出するのは、あくまでも「どれほど重そうな感じがするか」でしかないのである。そして、素朴物理学のベースにあるのは、物体や物質についてのそうした感覚的な捉え方にほかならない。

そこで、「質量」や「重力」といった概念の出番となる。「重そうな感じ」は個人によって違うし、同じ人でも一定とは限らない。それに対し、質量や重力は定量的に定義されており、誰にとっても同じになる──装置を使って厳密に測定することだってできる──という意味で公的な性格をもっている。素朴物理学に邪魔されつつもこの問題に正解できるのは、そうした概念を学んだおかげなのだ。

第1章のレゴブロックの比喩(29頁)を使おう。素朴物理学に含まれる「重さ」という素朴概念は、知覚を通じた「重そうな感じ」に根差した、形のはっきりしないブロックである。そこに磨きをかけて形を整えていくことで、質量や重力といった洗練されたブロックが得られる。そうしたブロックなら、しっかりした構造物を作るためのパーツとなるだろう。科学的思考は明確に定義された概念によってうまく組み立てられるのだ。

<参照文献>

・Shtulman, A. (2017). Scienceblind: Why Our Intuitive Theories About the World Are So Often Wrong. Basic Books.

*

クイズにもっと挑戦したい方はこちら

→【思考クイズ】薬剤師国家試験で出題された「伝説のひっかけ問題」…あなたは正しく答えられますか?

【思考クイズ】「宝くじにあたりやすい血液型」というものはあるのか?