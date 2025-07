近隣住民や不良の先輩までもが気にかけるなか、いじめられていることを言わずに死を選んだ息子…両親が語った回想

怪物のような本が、いま全国の書店で異様な存在感を放っている。取材・執筆30年、総ページ数924という超弩級の大作『see you again』だ。しかも著者の小林篤氏は、本の執筆はこれがわずかに2作目。何から何まで常識外れの怪作のルーツをたどると、いまはなき月刊誌での連載記事に行きつく。小林氏はその仕事をきっかけに自殺した少年と彼を取り巻く世界に没入し、公表を目的としない取材にのめり込んで、もがき続けることになったのだ。いわば、すべてのはじまりとなった「see you again エピソード0」を、特別に連続公開する。

まず一万円が消えた

清人君の両親に話を聞いた。インタビューは7時間余りに及んだ。父は明け方近くまで語り続け、ろくに眠っていない母は話しながら意識が朦朧となり眠りに落ちた。

霧子さん: あれは1年生の終わりの春休みに入ったときですか。あれ、この頃うちに遊びにくる子の顔ぶれが変わったなって……。でも、誰とでも分けへだてなくつきあう子でしたから、私も何も言いませんでした。

仁志さん: そうなんです。私が同級生の子の悪い話なんかを耳にして、どんな子か聞いても、「うん、あの子だったらいい子だよ」って、決して人の悪口を言わない子でしたね。

霧子さん: 最初にお金がなくなったのは、3月の末でした。私の鏡台に置いてあった祝儀袋の中の一万円です。家でお金が盗られるなんてことは一度もなかったから、キヨ君にどっかで見なかったか聞くと、「知らない」と別段、顔色も変えずに答えるので、まさかとは思いながらよく遊びにきていた寒川三郎君のところに電話して尋ねたら、他の子が盗ったと言うんです。

でも結局、その親御さんが謝ってお金を返しにこられました。ところが、すぐに今度は一万円の商品券が消えた。で、寒川君にまた電話すると、今度はキヨ君が「拾った」と言って持ってくる。私、寒川君をかばってるなと思って、それ以上は問い詰めませんでした。

仁志さん: あとで聞くと、このときに寒川君は、うちがお金がある家だとわかったそうです。

霧子さん: 2年生の新学期早々の4月11日に深津一哉君の親と私どもが学校に呼ばれて、澤井二郎君に命令されて、清人たちが人を叩いたっていわれたんです。そのとき、生徒指導主事の川端吾郎先生と担任の菊池かおり先生に初めてお会いしたのです。菊池先生は若くて頼りなさそうなのでやっていけるのかなーという印象しか残っていません。

「キヨ君、なんでそんなことをしたの。いやだったら、断らなくちゃいかんがね」というと、素直に「わかってる」と答えたんです。人に乱暴をするような子ではなかったですから、私としてはそれ以上は言う必要はないと思ってしまったんです。

その後、おばあちゃんのサイフからちょくちょくお金がなくなるようになったんです。「あれえ、わしが使ったのかなあ……」なんて言っていました。清人は、いやなことを命令されて断るためにお金を払うようになったんですね……。

でも、おばあちゃんも5月からは、お金がなくなったとは言わなくなったし、私たちもまさかあんな大金になるまで清人がお金を持ち出したとは気がつきませんでした。ほんとに、うかつな親だった……。

5月にあった中間テストでは成績が学年で30番台に下がったんで、驚きました。1年の頃は10番以内でしたから……。2年になってからは、テストの結果はほとんど見せなくなってたですね。

仁志さん: 私たちは、勉強についてはあまりうるさく言いませんでした。やればできる子だと思ってましたから。そのときも、清人にはこんなことを話した覚えがあります。「ふだんの勉強も大事だけど、遊びたいときは遊んでいいんだよ。お父さんだって、そうだった。でも、試験のときだけは、一週間前から集中して勉強してたもんだ」。

でもこの頃には、清人は仲間に引っぱり込まれて勉強どころではなかったんですね。

霧子さん: 6月の末に、菊池先生から、清人が学校で反抗的な態度をとったので注意したと電話連絡が入りました。「ある子から命令されたのではないかと問いただしたが、清人君は否定した」とおっしゃってました。清人にそのことを尋ねると、「知らない」と答えて、隠しているようにも見えず、また悩んでいるようでもなかったので、信用してました。

7月14日の学級PTAで三者面談をした際に、菊池先生から成績が下がったことや生活態度を見直すことなどを指摘されましたが、私が「1年のときはこんなじゃなかったんですよ」と言うと、それまで黙ってた清人が泣き出したんです。

菊池先生の話によると、母親はハンカチを出して清人君の涙を拭いて、こう言ったという。「私は、息子のことはわかっていますから」

霧子さん: 私、頭が混乱していて、そのことは覚えてないんです。ただ、上の子(伸人さん)が中学のときにちょっと問題を起こしたことがあったんですが、それ以来、学校の対応や先生というものに対して不信感を持つようになってました。先生に何か言っても、わかってもらえないんだなってそのときの経験で思い知らされたんです。

「いじめにあっとりゃせんか」

霧子さん: その三者面談のあった翌日に、3年生の牛島雄大君が、清人を殴ったといって、お母さんと担任の先生と一緒に謝りにいらっしゃいました。

実は、牛島君と親友の猪口直人君たち3年生数人は、清人君をひどくいじめる2年生グループを見かねて、学校近くの神社で制裁を加えたのだ。その折、牛島君に「あいつらといていいのか?」と尋ねられた清人君は、「楽しいから、いい」と答えている。2年生グループが、殴られたことを先生に報告したため、牛島君たちはそれぞれの殴った相手に謝って回ったのである。

霧子さん: なんで牛島君に殴られたのか、清人に聞くと「僕、わかんない」と言いますし、先生がたも理由はご存じありませんでした。

ただ、うちに謝りにきたときに牛島君が、何も言わずにきちっとお辞儀をすると、じっと私の目を見ていたのがなぜか心に残っています。

仁志さん: 清人の自転車がしばしば壊されるようになったのは、7月頃からです。はじめのうちは、泥よけのタイヤカバーが曲がったりしたぐらいで、どうしたのか聞くと、「田んぼに落っこちちゃった」とか答えてたんです。でも、あんまり度重なるんで、「おまえ、誰かにうらみを受けておらへんか?」と問いただしたんですが、「置いといたら、知らんうちにやられたんで、わからん」としか言ってくれませんでした。

清人君の自転車は、しのさんが軽トラックに載せて何回も修理に通った甲斐もなく、夏休みの終わり頃にはついに修繕不可能な状態にまでボロボロになる。新車を買ってあげるとしのさんに言われても清人君は「もったいないから」と断り、伸人さんの自転車を使うことになる。自転車屋の店主は、清人君やしのさんに「いじめられて壊されとりゃせんか」と何度か声をかける。この店主は、たまたま通りかかった東部中学校の教師二人に、このことを話し、「清人は仲間からいじめにあっとりゃせんか、調べてみにゃあかんよ」と告げた。すると、ひとりの教師がこう答えたという。「彼のいじめは学校でも把握してます」

仁志さん: たしか夏休みになってから清人は、夕食の7時頃までに帰ってはくるんですが、こっそり家を抜け出すようになりました。私どもは4月の時点で、今回のいじめグループの中心になった子どもたちとつきあうことを禁じてたんですが、彼らはおとなしい同級生を使って清人を電話で呼び出すわけです。

「どこ行ってきたんだ」と聞いても、「本屋を回っとった」とかで、本当のことは言わない……。そりゃあ、私だって嘘をついてることはわかります。一度、厳しく叱ったことがあるんです。「もう、彼らと会うのはやめなさい」って。すると清人は、「僕、つきあいたいんだ」と言うんです。もう、信じるしかないと思いました。

