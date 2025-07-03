10:30　高田日銀審議委員、金融経済懇談会挨拶
12:35　日本30年利付国債入札（7000億円程度）
14:00　高田日銀審議委員、金融経済懇談会会見
17:30　英DMPインフレ調査（6月）
英中銀四半期信用状況調査
20:30　ECB議事録（6月5日開催分）
4日0:00　ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融政策について講演（質疑応答あり）

参院選公示（20日投開票）
連合、今年の春闘最終回答集計結果公表
フランス国際経済会議（5日まで）

米国市場は短縮取引（4日が独立記念日祝日）

※予定は変更することがあります