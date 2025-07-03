ÀÐÇË¼óÁê¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¡Ü¦Á¤Ç²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë³ô¤Ï¤³¤Î£²¤Ä¡Ú»ñ»ºÇÜÁý¤Î¤ªÊõÌÃÊÁ¡Û
¡¡£¶·î£±£³Æü¡¢À¯ÉÜ¤Ï·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤È²þ³×¤Î´ðËÜÊý¿Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë£²£°£²£µ¡×¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î£Ä£Ø¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ê¤É¤Î¿ä¿Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄÂ¾å¤²¤äÊª²Á¾å¾º¤Ø¤ÎÂÐ±þºö¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢¤è¤êÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤À¡£¤¢¤ë¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¸¶°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÃÏÊý¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤¬Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ·ãÁý¤·¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï°ÂÇÜÆâ³Õ²¼¤ÇÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«¤é¤ÎÆâ³Õ¤Ç¿ä¤·¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢£¶·î£³ÆüÈ¯É½¤Î¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸£²¡¦£°´ðËÜ¹½ÁÛ¡×¤Ç¤âÂÐºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä²áÁÂ²½¤Ê¤É²ò·è¤Ø¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤ÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÀ³Î¤ÊÆ»¶Ú¤µ¤¨¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¡¡³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥ÞÃ±ÆÈ¤Ç³ô²Á¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤ë¤Û¤É¤ÎÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢º£¸å¤â£±£°Ç¯Ã±°Ì¤ÇÀ¯ÉÜ¤¬ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¤Ç¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÃæÄ¹´ü»ëÅÀ¤Ç´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ò½¦¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¡¢Åê»ñÀïÎ¬¤È¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¡£Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÎÏ¤¬¼å¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡Ü¡»¡»¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÎÍ×°ø¤ò»ý¤ÄÌÃÊÁ¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö»°½Å¸òÄÌ¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ê£³£²£³£²¡á£´£¹£³±ß¡Ë¡£¥Ð¥¹»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Î®ÄÌ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£»°½Å¸©¤ÏË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¤Î¿å½à¤¬Äã¤¯¡¢ºòº£¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×Áý²Ã¤Î²¸·Ã¤ò¤µ¤Û¤ÉÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢»°½Å¸©¤Ï°ËÀª¿ÀµÜ¤ä·§Ìî¸ÅÆ»¤Ê¤É·è¤·¤Æ´Ñ¸÷»ñ¸»¤ËË³¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¬ÆüµÒ¤Ë¿Íµ¤¤ÎÂçºå¤äµþÅÔ¤«¤é¶á¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏÍýÅª¤Ê¶¯¤ß¤â¤¢¤ë¡£
¡¡»°½Å¸©¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤òÂª¤¨¤ë¤Ù¤¯¡Ö´Ñ¸÷¿¶¶½´ðËÜ·×²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ¤È¸©¤ò¸å¤í½â¤ËÃæÄ¹´ü¤ÇÄÉ¤¤É÷¤ò¼õ¤±¤½¤¦¤ÊÌÃÊÁ¤À¡£
¡¡È¡´Û¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¡Ö¥Æ¡¼¥ª¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ê£¹£¸£±£²¡á£³£±£·±ß¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Ãæ¿´¤Ë»ñºà¤ä½»Âð¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¢É´²ßÅ¹¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¡£È¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥é¥Ô¥À¥¹¤¬ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¤ËÌó£µÃû±ß¤òÅê¤¸¤Æ¹©¾ì¤ò¿·ÀßÃæ¤Ç¡¢Æ±ÃÏ°è¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥Ô¥À¥¹¥Ð¥Ö¥ë¡×¤¬Ë¬¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ëËÌ³¤Æ»´ØÏ¢³ô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÌÃÊÁ¤À¡£»þ²ÁÁí³Û¤¬¾®¤µ¤¯Î®Æ°À¤Ë¤â·ç¤±¤ë¤¬¡¢£±Ã±°Ì£³Ëü±ßÄøÅÙ¤ÇÇã¤¨¤ë¤¿¤á»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ê³ô²Á¤Ï£±Æü½ªÃÍ¡Ë