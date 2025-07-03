日経225先物：3日夜間取引終値＝50円安、3万9740円
3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比50円安の3万9740円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9762.48円に対しては22.48円安。出来高は6849枚だった。
TOPIX先物期近は2823ポイントと前日比4ポイント安、TOPIX現物終値比3.04ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 39740 -50 6849
日経225mini 39745 -45 143595
TOPIX先物 2823 -4 8931
JPX日経400先物 25565 -60 809
グロース指数先物 708 +2 497
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は2823ポイントと前日比4ポイント安、TOPIX現物終値比3.04ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 39740 -50 6849
日経225mini 39745 -45 143595
TOPIX先物 2823 -4 8931
JPX日経400先物 25565 -60 809
グロース指数先物 708 +2 497
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース