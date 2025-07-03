　3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比50円安の3万9740円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9762.48円に対しては22.48円安。出来高は6849枚だった。

　TOPIX先物期近は2823ポイントと前日比4ポイント安、TOPIX現物終値比3.04ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39740　　　　　 -50　　　　6849
日経225mini 　　　　　　 39745　　　　　 -45　　　143595
TOPIX先物 　　　　　　　　2823　　　　　　-4　　　　8931
JPX日経400先物　　　　　 25565　　　　　 -60　　　　 809
グロース指数先物　　　　　 708　　　　　　+2　　　　 497
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース