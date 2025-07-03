3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比50円安の3万9740円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9762.48円に対しては22.48円安。出来高は6849枚だった。



TOPIX先物期近は2823ポイントと前日比4ポイント安、TOPIX現物終値比3.04ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39740 -50 6849

日経225mini 39745 -45 143595

TOPIX先物 2823 -4 8931

JPX日経400先物 25565 -60 809

グロース指数先物 708 +2 497

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

