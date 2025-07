あいみょんが、7月13日より放送がスタートする、TBS系日曜劇場『19番目のカルテ』の主題歌に新曲「いちについて」が決定したことを発表した。 今回主題歌起用が決定したドラマ『19番目のカルテ』は、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にした新しいヒューマン医療エンターテインメント。松本潤演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が、「問診」を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから「最善」を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく作品だ。 主人公の徳重を取り巻くキャストには、整形外科の新米医師・滝野みずきを小芝風花が演じるほか、冷静沈着なエリート外科医・東郷康二郎役に新田真剣佑。新米内科医・鹿山慶太役には清水尋也、麻酔科医・大須哲雄役に岡崎体育。そして、心臓血管外科医・茶屋坂心役をファーストサマーウイカが演じる。さらに、魚虎総合病院に総合診療科を新設した張本人でもある院長・北野栄吉役に生瀬勝久、科長も務めるベテランの小児科医・有松しおり役に木村佳乃、徳重の恩師・赤池登役に田中泯など、個性豊かな面々が集結している。 今回主題歌に決定した「いちについて」はあいみょんとしては初となる日曜劇場主題歌として書き下ろした楽曲。「日曜劇場がすごく大好き」という本人にとって待望の主題歌担当となっているという。 楽曲は初回放送の7月13日に初解禁となることが決定しており、初回放送と合わせてぜひ楽曲にも注目していただきたい。 ◆ ◆ ◆ ◾️あいみょん コメントこの度、日曜劇場「19番目のカルテ」の主題歌として新曲「いちについて」を書き下ろさせて貰いました。私自身日曜劇場がすごく大好きで、初めて日曜劇場の主題歌を担当することができて嬉しいです。楽曲は7月13日の初回放送で初めてオンエアされますので、ぜひ初回放送を観てください! ◆ ◆ ◆ ◾️日曜劇場『19番目のカルテ』◆放送日時7月13日(日)スタート 毎週日曜よる9:00〜9:54 ◆出演者徳重 晃 松本 潤滝野 みずき 小芝風花東郷 康二郎 新田真剣佑鹿山 慶太 清水尋也大須 哲雄 岡崎体育豊橋 安希子 池谷のぶえ平手 秀 本多 力瀬戸 舞子 松井遥南◯茶屋坂 心 ファーストサマーウイカ成海 辰也 津田寛治東郷 陸郎 池田成志◯北野 栄吉 生瀬勝久有松 しおり 木村佳乃赤池 登 田中 泯 ◆スタッフ製作:TBSスパークル、TBS原作:富士屋カツヒト「19番目のカルテ 徳重晃の問診」(ゼノンコミックス/コアミックス)脚本:坪田 文音楽:桶狭間ありさ主題歌:あいみょん「いちについて」(unBORDE/Warner Music Japan)プロデューサー:岩崎愛奈企画:益田千愛協力プロデューサー:相羽めぐみ演出:青山貴洋、棚澤孝義、泉 正英編成:吉藤芽衣、郄田 脩 ◆INFO公式HP:https://www.tbs.co.jp/19karte_tbs/公式X:@19karte_tbs公式Instagram:19karte_tbs公式TikTok:@19karte_tbs ◆原作情報タイトル:「19番目のカルテ 徳重晃の問診」著者:富士屋カツヒト 医療原案/川下剛史発刊:コアミックスゼノンコミックス 1〜11巻発売中。WEB漫画サイト「ゼノン編集部」で連載中©富士屋カツヒト/コアミックス 関連リンク ◆あいみょん オフィシャルサイト◆あいみょん レーベルサイト

