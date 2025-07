K―POPの男性6人組「TWS(トゥアス)」が2日、都内で日本デビュー記念イベントを行った。2023年のNHK紅白歌合戦に出場した男性13人組「SEVENTEEN」の弟分として昨年1月に韓国でデビュー。主な音楽賞で計18冠を受賞した大型新人グループだ。この日、シングル「はじめまして」をリリースし、JIHOON(19)は「日本デビュー日に会えてうれしいです!」と喜んだ。

約750人のファンを前に、6人は爽やかな制服風衣装で登場。平均年齢19・3歳。あふれる熱気を体に浴びながら、明るく輝くような笑顔と統率の取れたダンスパフォーマンスで「はじめまして」など3曲を披露した。

同曲の特徴は、K―POPアーティストでは珍しい歌詞を表現する振り付け。「はじめまして」というフレーズに合わせて振り向きながら恥ずかしそうに手を振り「花火」という言葉では指を使って打ち上がり開く様子を表した。YOUNGJAE(20)は「日本デビューを迎えることができてうれしいです」とあいさつ。HANJIN(19)は「新しいスタート。大切な思い出をたくさんつくりたい」と意気込んだ。トークでは好きな日本の食べ物や、ファンとやっていきたいことなども語った。

韓国デビュー曲「plot twist」は、音楽配信サービス「Melon」の年間チャートで1位を獲得。さらにアジアの音楽賞「MAMA AWARDS」の新人賞など、獲得した主な音楽賞は計18冠。韓国の同年デビューアーティストとして最多受賞の栄誉に輝いた。

11日からデビューシングルを引っさげて6都市を巡る初の日本ツアーを開催する。SHINYU(21)は「TWSのステージでファンの皆さんに力を与えたい」と全力のステージを届けていくつもりだ。(高原 俊太)

◇TWS グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略称で、「いつもTWSと一緒に」という思いが込められている。ファンの総称は「42(サイ)」。9月に日本最大級の野外音楽フェス「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル」に初出演する。

◇YOUNGJAE(ヨンジェ)2005年5月31日生まれの20歳。メインボーカル&リードダンサー。真面目な性格で好物はキムチチゲ。1メートル83。

◇JIHOON(ジフン)2006年3月28日生まれの19歳。メインダンサー&サブボーカル。卓越したダンススキルを誇る。1メートル78。

◇SHINYU(シニュ)2003年11月7日生まれの21歳。リーダー&メインラッパー。ビジュアル担当。1メートル82。

◇DOHOON(ドフン)2005年1月30日生まれの20歳。リードボーカル&リードラッパー。ファッションセンスはグループ随一。1メートル82。

◇KYUNGMIN(ギョンミン)2007年10月2日生まれの17歳。リードボーカル&リードダンサー。最年少だが2人の弟を持つ長男。1メートル76。

◇HANJIN(ハンジン)2006年1月5日生まれの19歳。日中韓3カ国語を操るトリリンガル。サブボーカル。1メートル76。