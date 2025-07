【Bandai Namco Summer Showcase 2025】 7月3日4時~ 配信 【トワと神樹の祈り子たち】 9月18日 発売予定(Steam版は9月19日) 価格 通常盤:3,960円 デジタルデラックスエディション:4,950円

バンダイナムコエンターテインメントは、9月18日に発売予定のバンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC用アクションアドベンチャー「トワと神樹の祈り子たち」について、キャラクター情報を公開した。

今回公開されたのは、レッカとニシキについての情報。「Bandai Namco Summer Showcase 2025」にてゲームプレイ映像を含めキャラクターの設定などが案内された。

レッカは、サムライの様な見た目のキャラクターで、シンジュの里にある「道場レツビ」の初代師範。連続攻撃と範囲攻撃の2種類を持っておりバランスが良く、チュートリアルキャラクターとなっている。

ニシキは、錦鯉を思わせる見た目のキャラクターで、「モニヤ神」の信徒。移動を兼ねた攻撃や広範囲の連撃が可能で扱いやすい性能となっている。なお、鯉のような見た目だが泳げないという。

【Towa and the Guardians of the Sacred Tree - Guardian Trailer 1】【Bandai Namco Summer Showcase 2025】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.