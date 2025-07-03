³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÇÀÅ²¬¡¦°ËÅì»ÔÄ¹¤¬²ñ¸«¡ÖÂç³ØÂ´¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½üÀÒ¡× µÄ²ñÂ¦¤Ï¼¿¦´«¹ð·èµÄ°ÆÄó½Ð¤ÎÊý¿Ë
³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹¤Ï¤¤Î¤¦¡¢Âç³ØÂ´¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½üÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÄ²ñÂ¦¤Ï¼¿¦´«¹ð·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª »ÔÄ¹
¡ÖÂ´¶È¤Ï³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½üÀÒ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¤Ë¡¢ºÇ½ª³ØÎò¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅìÍÎÂç³ØÂ´¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè·î¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç»ÔµÄ¤¬º¾¾Î¤Îµ¿¤¤¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¤¤Î¤¦¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¼«¤éÂç³Ø¤Ë½Ð¸þ¤¡¢Â´¶È¾ÚÌÀ½ñ¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Âç³ØÂ¦¤«¤é½üÀÒ¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÅì»ÔµÄ²ñ¡¡¿ùËÜ°ìÉ§ µÄ°÷
¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦º£¡¢±³¤Ä¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¦¤°¤é¤¤ÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£±³¤Ä¤¤ÎÎÞ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»ÔµÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹³«¤«¤ì¤ëµÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤ÇÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢»ÔµÄ²ñºÇ½ªÆü¤Î7Æü¤Ë¤Ï»ÔÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¿¦´«¹ð·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¡¢¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£