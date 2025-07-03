TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Âè27²ó»²µÄ±¡Áªµó¤¬¤­¤ç¤¦¡¢¸ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åê³«É¼¤Ï20Æü¡¢¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤Ê¤É¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ç¤¹¡£

º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ï¡¢248µÄÀÊ¤Î¤¦¤Á²þÁª¤ÈÈó²þÁª¤Î·ç°÷Êä½¼¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ125µÄÀÊ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁè¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£

ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤Ç¡¢¼ç¤Ë¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬¡ÖµëÉÕ¡×¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÌîÅÞ¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤äÇÑ»ß¡×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Í¿ÅÞ¤Ï²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ³ÍÆÀ¤ò¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤¬Èó²þÁª¤ÎµÄÀÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ²áÈ¾¿ô¤ò°Ý»ý¤Ç¤­¤ë¤«¡¢ÌîÅÞÂ¦¤¬¤½¤ì¤òÁË»ß¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Í¿ÅÞ¤Ï¤³¤ÎÌÜÉ¸¤ò²¼²ó¤ë¤È½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÀÕÇ¤ÏÀ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ï¡¢Áªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÉÊ°ÌÊÝ»ýµ¬Äê¤ò¿·Àß¤·¤¿²þÀµ¸ø¿¦ÁªµóË¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë½é¤á¤Æ¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£