『マンガワン』10周年記念！4つのリアルイベント開催決定

漫画アプリ『マンガワン』10周年を記念して、4つのリアルイベントの開催が決定した。■渋谷ヒカリエで無料展示会『マンガ1to10』開催 8月15日(金)〜8月21日(木)渋谷ヒカリエにて描き下ろしイラストや等身大パネル、過去の複製原画などマンガワンの10周年の歴史が詰まった展示会が開催決定!過去のオリジナル連載作品サムネ終夜10年年表など、マンガワンの世界を堪能できること間違いなし!作家さんたちの寄せ書きボードや、デジタルサイネージを使用した「大きなマンガワン」、多数の複製原画などなどたっぷり準備中。基本無料入場で、描き下ろしグッズも多数用意している。

会場:渋谷ヒカリエ8階 CUBE会期:8月15日(金)〜8月21日(木)入場料:無料※一部日時は混雑回避のため LivePocket にて整理券を抽選で発行いたします。整理券の抽選は7月8日(火)12時より行います。■小学館でのトークイベント『ウラバナシ』開催 8月23日(土)&8月24日(日)マンガワンの公式 YouTube がリアルで見れる!?「ウラ漫」で大人気の作家、個性豊かな編集者のトークショーが“聖地”小学館で開催1)8 月 23 日(土) 13:30〜『うしろの正面カムイさん』トークショー!えろき先生&コノシロしんこ先生&編集・成田卓哉2)8 月 23 日(土) 17:00〜緊急会談!『ウラ漫』の未来!編集・成田卓哉&編集・千代田修平3)8 月 24 日(日) 13:30〜『ケンガンアシュラ&ケンガンオメガ』トークショー!サンドロビッチ・ヤバ子先生&だろめおん先生&編集・小林翔4)8 月 24 日(日) 17:00〜『灼熱カバディ』トークショー!武蔵野創先生&編集・小林翔イベントのリアル参加はこちらも8日 12時より LivePocket にてチケット抽選がスタート(各回1人 3000 円)。■コラボドリンク&フードカフェ『マンガあーん』 7月22日(火)〜9月26日(金)小学館本社1階の CafeLish にて、マンガワン人気作品のコラボドリンク&コラボフードが期間限定販売。作品は『モブサイコ 100』『ケンガンアシュラ&オメガ』『ホタルの嫁入り』『星屑の王子様』『青のオーケストラ』『灼熱カバディ』※土日祝は定休日ですが、トークイベント「ウラバナシ」開催の8月23日(土)と8月24日(日)は特別オープン。■POP UP SHOP in マルイ開催「あんなグッズが欲しかったよね」の声に応えるべく、全国3カ所のマルイにて、POP UP SHOPを開催!過去最大級の規模で多数のグッズを準備中。詳細は後日発表。