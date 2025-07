カービィをイメージした「ほおばり」と「すいこみ」の表情を組み合わせたダブルデザイン！PowerA(TM）「Nintendo Switch(TM)用ワイヤレスコントローラー 有線ヘッドセット 」

「PowerA(TM)」は、任天堂が発売するゲームシリーズ「星のカービィ」デザインをあしらったNintendo Switch(TM)用ワイヤレスコントローラーと有線ヘッドセットの2商品を、2025年7月4日より順次発売します。

PowerA(TM)「Nintendo Switch(TM)用ワイヤレスコントローラー 有線ヘッドセット 」

今回発売されるエンハンスド・ワイヤレスコントローラーと有線ヘッドセットのヘッドバンド裏地には、「星のカービィ」のコピー能力やプププランドのなかまたちが大集合した可愛らしいデザインが施されています。

また、有線ヘッドセットは、くいしんぼうなカービィをイメージした「ほおばり」と「すいこみ」の表情を組み合わせたダブルデザインとなっており、昨年発売された「ほおばり」デザインのコントローラーと一緒に使うと、より一層カービィのピンクカラーで彩ったゲームスタイルを楽しむことができます。

●PowerA エンハンスド・ワイヤレスコントローラー - 星のカービィ プププ大集合!

●PowerA 有線ヘッドホン for Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス

【PowerA エンハンスド・ワイヤレスコントローラー for Nintendo Switch - 星のカービィ プププ大集合!】

カービィのコピー能力とプププランドのなかまたちが大集合したデザイン

背面にお好みのボタン操作を割り当て可能なアドバンスドゲーミングボタンを搭載。

モーションセンサー(加速度センサー/ジャイロセンサー)に対応しており、バッテリーは1回の充電で最大30時間使用可能。

スムーズで快適な操作を実現する摩擦防止リングを搭載。

USB-C充電ケーブルを付属(3m)。

コントローラー - 表

コントローラー - 裏

発売予定 : 2025年8月8日

市場想定価格 : 7,900円(税込)

サイズ : W200×H75×D190 (mm)

質量 : 230g

適合性 : Nintendo Switch/ Nintendo Switch(有機ELモデル)/

Nintendo Switch Lite

国内正規品限定保証: 2年保証

【PowerA 有線ヘッドホン for Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス】

カービィみたいなヘッドセット!?「ほおばり」と「すいこみ」デザインのカービィモデル

軽量で通気性のあるイヤーパッドと、長さ調節可能なヘッドバンドが最適なフィット感で、長時間のプレイも快適に。

50mm径ドライバー搭載で臨場感あふれるサウンドを実現。

持ち運びに便利な取り外し可能なブームマイクも付属。

耳元スイッチでボリューム調節やマイクのON/OFFができ、ゲームプレイ中の仲間とのボイスチャットも簡単に。

Nintendo Switch本体に3.5mmオーディオジャックで接続。

有線ヘッドセット - 正面

有線ヘッドセット - 横

発売予定 : 2025年7月4日

市場想定価格 : 5,500円(税込)

サイズ : W200×H75×D190 (mm)

質量 : 230g

適合性 : Nintendo Switch/ Nintendo Switch(有機ELモデル)/

Nintendo Switch Lite

国内正規品限定保証: 2年保証

■取扱い販売店(50音順)

・Amazon

・ビックカメラ

・ヨドバシカメラ

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

