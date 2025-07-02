Number_i¡¢2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖNo.¶¡×¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/02¡ÛNumber_i¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¤Ë2nd Full Album¡ÖNo.¶¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢8·î11Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¾åÍç¤Î¥Ù¥Ã¥É¥·¥ç¥Ã¥È
Á°ºî¡ÖNo.µ¡×¤Ï2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎBillboard JAPANÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡ÈHot Albums¡É¤Ç5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òÌ¤¤ÀµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¡£2nd Full Album¡ÖNo.¶¡×¡Ê¶¤ÎÉ½µ¡§¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¡Ë¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ï7·î9Æü12¡§00¤«¤éTOBE OFFICIAL STORE¤Ë¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£8·î11Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¡¢À¸±éÁÕ¤ÎÏ¿²»¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¾åÍç¤Î¥Ù¥Ã¥É¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡Number_i¡¢2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖNo.¶¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Á°ºî¡ÖNo.µ¡×¤Ï2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎBillboard JAPANÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡ÈHot Albums¡É¤Ç5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤òÌ¤¤ÀµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£ºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¡£2nd Full Album¡ÖNo.¶¡×¡Ê¶¤ÎÉ½µ¡§¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¡Ë¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤Ï7·î9Æü12¡§00¤«¤éTOBE OFFICIAL STORE¤Ë¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£8·î11Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤¬¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¡¢À¸±éÁÕ¤ÎÏ¿²»¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û