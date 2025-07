Number_iが、9月22日に2ndフルアルバム『No.II』を発売することが決定した。そしてアルバムからデジタルシングル「未確認領域」が8月11日にリリースされる。 前作『No.I』は2025年上半期のBillboard JAPAN総合アルバム・チャート“Hot Albums”で5位 にランクインするロングヒットを未だ記録しており、今作への期待も非常に高まる。 2ndフルアルバム『No.II』の予約受付は7月9日12時からTOBE OFFICIAL STOREにてスタート。 また、デジタルシングル「未確認領域」はメンバー3人がディスカッションを重ねながら制作し、生演奏の録音を取り入れ るなど新たな試みを取り入れた楽曲となっているとのことだ。 関連リンク◆Number_i オフィシャルサイト

The post Number_i、2ndフルアルバム『No.II』リリース決定。先行デジタルシングル「未確認領域」も配信決定 first appeared on BARKS.