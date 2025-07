スガ シカオが、2025年11月から開催する全国弾き語りツアー<Hitori Sugar>の詳細を発表した。 2027年2月26日に30周年を迎えるスガは、30周年企画として本ツアーの開催を発表した。また、ファンクラブ「30周年応援倶楽部」会員限定先行予約をともに7月28日のスガ シカオ誕生日に行うこともアナウンスされた。 スガひとり対会場のファンの皆さんというバンド形態とは異なり、よりスガの歌声、息遣い、一挙手一投足がダイレクトに伝わる<Hitori Sugar>は毎回チケット発売後、即日完売の会場も続出するツアーとのことだ。 なお本日、スペシャルライブ映像作品『0226』がリリースされたので、こちらもチェックしていただきたい。 ◾️ファンクラブ「30周年応援倶楽部」 『スガ シカオ30周年応援倶楽部』会員登録URL:https://www.sugamania-club.com/年会費会員/入会金1,100円・年会費6,600円 月会費会員/660円 ■スペシャルライブ映像作品『0226』2025年7月2日(水)発売 [ビクターオンラインストア 初回生産限定盤]Blu-ray(2BD / 特典映像入り)+4CD(LIVE CD)+スペシャルブック品番:NZS-1000 16,500円(税込)予約/ https://victor-store.jp/item/100136 DVD (2DVD / 特典映像入り)+4CD(LIVE CD)+スペシャルブック品番:NZS-1001 16,500円(税込)予約/ https://victor-store.jp/item/100137 ★特典映像:スガ シカオ×The Family Sugar座談会★豪華88ページ スペシャルブック:スガ シカオ×The Family Sugar座談会完全版、スガ シカオ ロングインタビュー、ライブ & オフショット写真などで構成 [通常盤]Blu-ray(2BD)品番:VIXL-474〜475 11,000円(税込)予約/ https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIXL-474.html DVD(2DVD)品番:VIBL-1169〜1170税込価格:11,000円(税込)予約/ https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIBL-1169.html 関連リンク ◆スガ シカオ オフィシャルサイト◆スガ シカオ オフィシャルX◆スガ シカオ オフィシャルInstagram◆スガ シカオ オフィシャルYouTubeチャンネル◆スガ シカオ オフィシャルTikTok

The post スガ シカオ、全国弾き語りツアー<Hitori Sugar>開催情報解禁 first appeared on BARKS.