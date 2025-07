魅惑の歌声が楽しめる！2025 KEN MEET＆GREET in Tokyo

KENは、2025年4月に大阪で「2025 KEN MEET&GREET in Osaka」を開催。

“2025 KEN MEET&GREET in Tokyo”を開催する事が決定しました。

2025 KEN MEET&GREET in Tokyo

KENは、2025年4月に大阪で「2025 KEN MEET&GREET in Osaka」を開催しました。

今回、2025年7月19日(土)・7月20日(日)に東京開催が決定しました。

歌はもちろん、トークにファン達と楽しむゲームコーナー、また終演後にファン達と身近で接することのできる特典会を実施予定です。

現在チケットは楽天チケットにて発売中です。

★公演情報★

2025年(計4公演)

7月19日(土)13:00/18:00

7月20日(日)13:00/18:00

会場:TIAT SKY HALL

楽天チケット(整理番号付き自由席/先着) 楽天ポイントが貯まる使える!

8,800円(税込) 当日ワンドリンク別途600円

チケ発 2025年6月12日(木)20:00〜各日程前日23:59まで

2025年7月19日(土)

TIAT SKY HALL

OPEN 12:30/START 13:00

2025年7月19日(土)

TIAT SKY HALL

OPEN 17:30/START 18:00

2025年7月20日(日)

TIAT SKY HALL

OPEN 12:30/START 13:00

2025年7月20日(日)

TIAT SKY HALL

OPEN 17:30/START 18:00

