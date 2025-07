Linux(R) Foundation Europeに加盟！MontaVista(R) Software, LLC

カリフォルニア州サンノゼ、2025年6月24日 - 世界最長の導入実績を誇る商用組み込みLinuxプロバイダーのMontaVista(R) Software, LLCは、Linux Foundation Europeへの正式加盟を発表しました。

カリフォルニア州サンノゼ、2025年6月24日 - 世界最長の導入実績を誇る商用組み込みLinuxプロバイダーのMontaVista(R) Software, LLCは、Linux Foundation Europeへの正式加盟を発表。

このパートナーシップは、組み込みおよびエンタープライズLinux分野におけるオープンソースソリューションの推進とイノベーションの促進に向けたMontaVista Softwareのコミットメントの新たな章を開きます。

MontaVista Softwareの参加により、今後のEUサイバーレジリエンス法(CRA)などの主要な市場および業界の取り組みに対応するための継続的なコラボレーションが推進されます。

MontaVista Softwareは、20年以上にわたり組み込みLinux市場のパイオニアとして活躍してきました。

堅牢性、セキュリティ、信頼性に優れたソリューションで知られるMontaVista Softwareは、通信、医療、産業オートメーション、航空宇宙といった業界の厳しい長期保守および技術サポートのニーズに応える高品質な製品とサービスを一貫して提供してきました。

MontaVista Softwareは現在、CentOS、Rocky Linux、Kubernetes、OpenStackといったコミュニティベースのオープンソースディストリビューションにも同様のサポートとサービスを提供しています。

