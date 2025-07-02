º´¡¹ÌÚ´õ¡¡ÉÔÎÑÌäÂêÁ°¸å¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿É×¡¦ÅÏÉô·ú¤Î»Ñ¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡¡º£¸å¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤â
¡¡½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ê37¡Ë¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö1¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢É×¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×ÅÏÉô·ú¡Ê52¡Ë¤Ø¤Î¸½ºß¤Î»×¤¤¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡17Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤µ¤Ê¤«¡¢20Ç¯¤Ë¤ÏÅÏÉô¤¬Ê£¿ô¤Î½÷À¤È¤ÎÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ßÈÄ¡£À¤´Ö¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ×ÉØ¤Ï»Ò¶¡¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¡¢Î¥º§¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£5Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬Î®¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡MCÅìÌî¹¬¼£¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ï¡¢ÅÏÉô¤Ï¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¡Ä¸«¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÇÌÜ¤ò¥®¥é¤Ä¤«¤»¡¢ÅÏÉô¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¸å¤ÎÅÏÉô¤Ï¡¢»ÒÈÑÇº¤Ê°ìÌÌ¤¬¤è¤ê½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁûÆ°Á°¤Ï»Å»ö¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤´¶¤¸¡£»Ò¶¡¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬À¨¤¯Áý¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡É×ÉØÀ¸³èºÇÂç¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿º´¡¹ÌÚ¡£ÅìÌî¤«¤é¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ëÅÏÉô¤Ë²¿¤«¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»Ò¶¡2¿Í¼ø¤«¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç»Ò°é¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£