PEACH-PIT25周年特別展製作委員会は、人気漫画家ユニットPEACH-PITのデビュー25周年を記念した特別展を、2025年7月18日(金)から東京・原宿の東急プラザ原宿「ハラカド」4F特設ギャラリーで開催します。

PEACH-PIT25周年特別展

会期 : 2025年7月18日(金)〜8月14日(木)

開館時間 : 11:00〜21:00

会場 : 東急プラザ原宿「ハラカド」4F特設ギャラリー

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-21

チケット情報 : 日時指定制電子チケット

料金(税込み) : 高校生以上2,200円/小・中学生1,100円/小学生未満 無料

主催・企画 : PEACH-PIT25周年特別展製作委員会

協賛 : 講談社/一迅社/壽屋

PEACH-PIT25周年特別展製作委員会は、人気漫画家ユニットPEACH-PITのデビュー25周年を記念した特別展を、2025年7月18日(金)から東京・原宿の東急プラザ原宿「ハラカド」4F特設ギャラリーで開催。

『しゅごキャラ!』『ローゼンメイデン』などを手掛ける漫画家PEACH-PITの来場者特典情報が解禁になりました。

PEACH-PIT25周年特別展来場者特典は週替わりで、下記の内容を予定しています。

●7/18(金)〜 オリジナル壁紙カレンダー(8月)ダウンロード用二次元コード付きPEACH-PITデザイン“スペシャルサンクスカード”グループ1

☆あむ(しゅごキャラ!)☆水銀燈(ローゼンメイデン)☆知佳(ZOMBIE-LOAN)☆サイ(ワンダリングワンダーワールド)☆なぎ子(清少納言と申します)☆アデレイド(暁のヴァンピレス)☆クギコ(クギコちゃん)の7種をランダム配布

●7/25(金)〜 オリジナル壁紙カレンダー(8月)ダウンロード用二次元コード付きPEACH-PITデザイン“スペシャルサンクスカード”グループ2

☆真紅(ローゼンメイデン)☆イクト(しゅごキャラ!)☆思徒(ZOMBIE-LOAN)☆てすら(二科てすらは推理しない)☆レン(DearS)☆にしき(金魚坂上ル)☆シークレットキャラの7種をランダム配布

サンクスカード見本

※画像はイメージです。

実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合があります

●8/1〜 「ローゼンメイデン」初期ラフと第40話42話のネーム 全16P小冊子

●8/9〜 「しゅごキャラ!ジュエルジョーカー」第1話のネーム 全16P小冊子

※入場チケットをお持ちのお客様が対象となります

※ご入場時に1枚のチケットにつき1枚(1冊)配布します

※1週目、2週目のサンクスカードはランダム配布となります

※各週の配布数は先着3,000名様、無くなり次第終了です。

(C)2025PEACH-PIT/25th Party-crew

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 来場者特典は週替わり!7/18(金)〜はオリジナル壁紙カレンダー配布!PEACH-PIT25周年特別展 appeared first on Dtimes.