Team39との 資本業務提携！リゾーム

リゾームはTeam39が実施する第三者割当増資を引き受け、資本業務提携契約を締結しました。

1. 資本業務提携の背景と目的

<顧客価値の拡張>

双方の経営資源や事業背景を掛け合わせ、未来を担う子どもたちの心身の成長を支援すると共に、商業施設で進む空床化への対策、空きスペースの活用、地域コミュニティ創造といった社会課題に取り組み、事業拡大を加速していきます。

・同社は、全国の商業施設やショップ向けに、パッケージソフトウェアの企画・開発・販売を行い、分析・リーシング・運営業務・販売促進の4つの分野にわたるソリューションを展開しています。

・Team39は、商業施設の空床スペースを活かした多目的スポーツラボやジュニアスクールを運営し、子ども・高齢者・女性の健康づくりを支援しています。

<空床スペースを施設・地域の活性化装置へ>

・両社の経営資源を掛け合わせ、「物販」「飲食」に続く“第三の核”として「スポーツ・教育・コミュニティ」機能を空床に創出。

集客強化と回遊促進により、施設オーナー様へ新たな収益源を提供します。

<ITによる運営最適化と顧客体験向上>

・同社のIT基盤でTeam39の会員・来館データを統合し、KPI管理の高度化、SNS活用による利用者コミュニケーション強化、クーポンによる館内回遊促進を連動させ、運営・販促・顧客体験を総合的に向上させます。

2. 提携内容

<資本提携>

・Team39が発行する普通株式を同社が引き受け、両社の関係を資本面で強化。

<業務提携>

・共同ソリューション開発:商業施設向け「スポーツラボ・スクール運営 × ITパッケージ」を共同企画・提供。

・顧客基盤の相互活用:同社の商業施設ネットワークにTeam39のスクールを紹介し、空床スペース活用を提案。

・データ連携:スクール会員動向・購買情報を同社のソリューションと連携させ、サービスの最適化を実現。

