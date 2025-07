さくら情報システムの社員1名が、アマゾンウェブサービス(以下「AWS」)が開催した「AWS Summit Japan 2025」にて、「2025 Japan All AWS Certifications Engineers」※を受賞しました。

■「Japan All AWS Certifications Engineers」について

「Japan All AWS Certifications Engineers」とは、AWS Partner Network(APN)に参加する企業に所属し、AWS認定資格12種類を全て保持しているAWSエンジニアを対象とした表彰プログラムです。

AWSに関する卓越した技術力と実績を有する証明となります。

■対象のAWS認定資格12種類

・AWS Certified Cloud Practitioner

・AWS Certified AI Practitioner

・AWS Certified Solutions Architect Associate

・AWS Certified SysOps Administrator Associate

・AWS Certified Developer Associate

・AWS Certified Data Engineer Associate

・AWS Certified Machine Learning Engineer Associate

・AWS Certified Solutions Architect Professional

・AWS Certified DevOps Engineer Professional

・AWS Certified Security Specialty

・AWS Certified Machine Learning Specialty

・AWS Certified Advanced Networking Specialty

■受賞者

プラットフォーム事業本部 プラットフォームソリューション部

鈴木 絢斗

さくら情報システムは、今後もAWSの技術力向上に取り組み、卓越したエンジニアの育成とお客様へのDXのご支援に貢献します。

