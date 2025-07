「特定部位の脂肪細胞破壊」への効果が期待！Jfeelクリニック「Fat Duce(TM)(ペッデュース注射)」

Jfeelクリニックは、2025年6月より、独自開発の高濃縮脂肪溶解注射「Fat Duce(TM)(ペッデュース注射)」の本格提供を開始しました。

Jfeelクリニック「Fat Duce(TM)(ペッデュース注射)」

提供開始日: 2025年6月

提供時間 : 平日/10:00〜20:00、土曜日/10:00〜17:00

場所 : Jfeelクリニック

(ソウル特別市 麻浦区 洋路166 未来プラザ 5階&7階)

料金 : フェイス1回 12cc 11万ウォン

ボディ1回 24cc 15万ウォン

*高濃縮成分で一日1部位のみ可能

医学的分析に基づくパーソナル体系改善プログラム「JFITソリューション」と連携し、新たな複合施術を提供します。

なお、「Fat Duce(TM)(ペッデュース注射)」はJfeelクリニック専用の薬剤および処方を使用しており、同院のみでの取り扱いとなります。

■「Fat Duce(TM)(ペッデュース注射)」の特徴

<高濃縮成分による脂肪細胞の直接分解・排出>

従来の輪郭注射や脂肪溶解注射では難しかった「特定部位の脂肪細胞破壊」への効果が期待されています。

顔・腹部・太もも・二の腕など、部位ごとに最適化された施術として注目を集めています。

<ステロイド無添加・信頼性重視の独自製剤>

ステロイドフリーの高濃縮製剤を採用し、腫れや副作用リスクを最小限に抑えることが期待されています。

同院専用の薬剤・院内レシピにより、他院との差別化を図っています。

<肌の弾力の向上>

脂肪分解だけでなく、肌の弾力の向上も期待されます。

新たな複合施術として、従来の注射では満足できなかった方にも新たな選択肢を提供します。

<医学的分析に基づくパーソナル体系改善プログラム「JFITソリューション」と連携>

施術前に問診・インボディ測定・カウンセリングを実施し、患者様一人ひとりの体質や生活習慣に合わせた最適な体系改善プランを設計。

施術後の経過観察やアフターケアも充実しています。

<ダイエット薬・体重原料注射との違い >

ダイエット薬を服用した際は、自身が望んだ箇所ではなく全体的に影響がありますが、「Fat Duce(TM)(ペッデュース注射)」は、改善したい部位を選択し体系改善につなげることが期待できます。

<副作用やダウンタイムが短い>

「Fat Duce(TM)(ペッデュース注射)」は副作用が少なくダウンタイムが短いため、すぐに日常生活が可能なため、 海外旅行で韓国に来ている方に特におすすめしています。

■店舗概要

店舗名 : Jfeelクリニック

所在地 : ソウル特別市 麻浦区 洋路166 未来プラザ 5階&7階

アクセス : ホンデ入口駅8番からすぐ ※駅に直結

営業時間 : 平日/10:00〜20:00、土曜日/10:00〜17:00

