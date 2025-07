気象衛星「ひまわり8号」や「ひまわり9号」の画像を使って、金星の大気温度の長期的な変化を明らかにしたとする研究成果を、東京大学大学院の研究者らのチームが発表しました。

偶然写り込んだ金星のデータ10年分を分析

高度約3万6000kmの静止軌道を周回するひまわりは、地球の画像を10分間隔で取得しています。

画像には地球の輪郭から少し外れた宇宙空間も含まれていて、惑星や恒星が偶然写り込むことがあります。

研究チームは、ひまわりの赤外画像に写り込んだ金星のデータに着目。

2015年7月から2025年2月までの約10年間にわたる、金星大気の雲頂における温度の推定を行いました。

その結果、秒速約100mのスーパーローテーションと呼ばれる大気の回転に関わる熱潮汐波(※)などが、この期間中に変動していることが明らかになったということです。

今後は金星の大気循環モデルとの比較を行うことで、金星大気の長期変動の理由が明らかになることに加えて、地球よりも厚い大気における物理現象の理解が進むと期待されています。

なお、ひまわりの画像に写り込んだ地球以外の天体のデータを用いた研究は今回が初めてではなく、2022年にはベテルギウスの減光の原因を分析した研究成果が発表されています。

※…雲層が太陽光を吸収して大気を加熱することで生じる、雲層から上下に伝播する大気重力波。

関連画像・映像

【▲ 静止気象衛星「ひまわり8号」と「ひまわり9号」のCGイメージ(Credit: 気象庁)】

【▲ 気象衛星ひまわりの画像に写り込んだ金星を示した図(Credit: 東京大学)】

【▲ 観測された金星大気の温度変化を示した図(Credit: 東京大学)】

文/ソラノサキ 編集/sorae編集部

