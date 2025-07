いつでもどこでも本格的なケアが可能に！Re・De「Re・De Suhada(リデスハダ) スティック美顔器」

「Re・De(リデ)」より、ブランド初となるフェイスケア美容機器「Re・De Suhada(リデスハダ) スティック美顔器」を、2025年7月2日(水)より発売します。

Re・De「Re・De Suhada(リデスハダ) スティック美顔器」

型番 :FM01A-WT/-SG/-HG

本体外径寸法 :約W22×D19×H147mm

本体質量 :約50g

バッテリー :リチウムイオン電池 3.7V 420mAh

定格電圧/電流:5V/1A

機能 :EMS/LED(赤・青)/振動/温熱

モード :Lift care(※3) RED/Lift care(※3) BLUE/Daily care

EMS強度 :3段階

タイマー :約5分で自動オフ

充電時間 :約120分

動作時間 :約30分(※4)

充電コード長 :約45cm

主要材質 :アルミ合金、ステンレス、PC

使用環境 :周囲温度:5〜35℃

周囲湿度:20〜80%RH(結露なきこと)

内容物 :本体、充電台、充電ケーブル、トラベルポーチ、クイックガイド、安全上のご注意(保証書付)

販売価格 :19,800円(税込)

発売日 :2025年7月2日(水)

※1 角質層まで。

※2 角質層

※3 肌を引き上げるように機器を動かすこと。

※4 使用環境や使用状況によります。

「Re・De Suhada(リデスハダ) スティック美顔器」は、肌の深層(※1)まで届くアプローチで、つややかな素肌と美しいフェイスラインへ導きます。

忙しい現代人のライフスタイルに「たった数分」でフィットし、革新的なスキンケア体験で日常に新しい美習慣を提案します。

■新製品「Re・De Suhada(リデスハダ) スティック美顔器」について

Re・De Suhada(リデスハダ) スティック美顔器は、いつでもどこでも本格的なケアを可能にする、革新的なビューティーデバイスです。

日常に溶け込むコンパクトさと、先進の美容テクノロジーを両立し、使うたびに「自信顔」へと導きます。

左から、ホワイト・スペースグレー・ヒュッゲグレー

■製品特長

<独自のEMSテクノロジーで表情筋に深くアプローチ>

動かしづらい表情筋を独自の周波数で刺激し、土台(※2)からハリのある引き締まった素肌へ導きます。

首の「胸鎖乳突筋」など、気になる部分をリフトケア(※3)します。

独自のEMSテクノロジーで表情筋に深くアプローチ

<2種のLEDを活用した光美容テクノロジー>

美容クリニックでも採用される、安全性の高い光美容テクノロジー「LED」を搭載。

光の色(波長)ごとに肌へ到達する深さが変わり、真皮層にまで直接アプローチします。

・赤色LED:Lift care REDモードで使用。

EMSと温熱・振動を組み合わせ、イベント前などの集中ケアに推奨されます。

・青色LED:Lift care BLUEモードで使用。

EMSと温熱・振動を組み合わせ、隙間時間でのデイリーケアに推奨されます。

2種のLEDを活用した光美容テクノロジー

<日常に溶け込む洗練されたデザインと携帯性>

マスカラほどの約15cmサイズで、ポーチにも収まるコンパクトボディ。

握りやすいスティック形状は使用感にも配慮した設計で、負担なく持ち運べます。

オフィスや旅先でのリフレッシュにも最適で、気になる夕方のコンディションにも、その場でアプローチできます。

日常に溶け込む洗練されたデザインと携帯性

<安心安全へのこだわり>

電極には医療用にも使われる「サージカルステンレス(316L)」を採用。

金属アレルギー反応などを最小限に抑え、安心して長く使えます。

電極にはサージカルステンレス(316L)を採用

<簡単操作と衛生的なケア>

電源ON/OFF、モード切り替え、EMSレベル調節は2つのボタンを押すだけの直感操作。

機能的で洗面空間を心地よく整える専用充電スタンド付きです。

肌との接触面はさっと拭き取るだけで手軽にお手入れができ、いつでも清潔を保てます。

お手入れ簡単、いつでも清潔

<販売チャネル>

2025年7月2日(水)より販売開始

Re・De公式オンラインストア、PIXELA GROUP Shop Amazon店、@cosme TOKYO

2025年7月9日(水)より順次販売開始

・全国の主要家電量販店

