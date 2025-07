非常時の電力確保はもちろん、スマートホーム対応にも！BLUETTI「 AORA V2シリーズ＆Apex 300」

BLUETTI(ブルーティ)は、日本市場向けの次世代ポータブル電源として、軽量&高性能な新作「AORA V2シリーズ」および大容量プレミアムモデル「Apex 300」を、公式オンラインストア・Amazonストアにて2025年7月1日(火)より販売中です。

BLUETTI「 AORA V2シリーズ&Apex 300」

BLUETTI(ブルーティ)は、日本市場向けの次世代ポータブル電源として、軽量&高性能な新作「AORA V2シリーズ」および大容量プレミアムモデル「Apex 300」を、公式オンラインストア・Amazonストアにて2025年7月1日(火)より販売中。

また発売にあわせ、早期購入特典&クーポンキャンペーンを7月31日(木)まで期間限定で実施します。

「AORA V2シリーズ」は「グレーブラック」と日本限定「ミントグリーン」の2色展開。

機能性が高いのはもちろんのこと、プロフェッショナルな重厚感を持つグレーカラーと、柔らかく安心感のあるパステルカラーが、アウトドアだけでなくインテリアにも心地よく溶け込みます。

「Apex 300」は、優れた拡張性、低消費電力、高い安全性を兼ね備えた大容量電源。

非常時の電力確保はもちろん、スマートホーム対応にも最適な一台です。

■早期購入特典&クーポンキャンペーン 公式サイト・Amazonストア限定!

夏のレジャー、防災対策対策、そして日常のあらゆる「ちょっとした不便」に寄り添う、BLUETTIの新たなパワーソリューションをお得に始められるよう早期購入特典として、併用可能な特別早割価格販売&クーポンキャンペーンを期間限定で実施します。

・キャンペーン期間

2025年7月1日(火)〜7月31日(木)

・対象ストア

BLUETTI公式サイト、Amazonストア

<併用可能なクーポン>

対象モデルおよびそのセット商品に適用可能。

早割価格からさらに5%OFF!

・AORA V2シリーズ クーポンコード

公式サイト:PRAORAV2/Amazonストア:BLUETTIAORA

・Apex 300 クーポンコード

公式サイト:PRAPEX/Amazonストア:BLUETTIAPEX

【発売モデル一覧】

■AORA 30 V2|「どこでも楽々」軽量性とコンパクトさが魅力のミニ電源(288Wh/600W)

持ち運び、軽々。

使い方、いろいろ。

毎日のに、安心とパワーを

わずか4.3kgのコンパクト設計で、「コードがあと1m届かない」問題をスマートに解決。

2022年に発売し大人気を博したモデル「EB3A」の容量・定格出力はほぼそのままに、小型化&軽量化を実現しました。

ベランダでの扇風機やLEDライトの使用、ガレージや庭での電動工具、停電時の緊急電源、さらには電気ケトルでお湯を沸かして赤ちゃんのミルクを作るときなど、さまざまな場面で“持ち運べるコンセント”として活躍します。

動作音はわずか30dBと超静音で、寝室や書斎でのサブ電源にも最適です。

静かに、しっかり動く。

夜間使用も安心の「AORA 30 V2」

キャンペーン期間中、特別価格19,900円(税込)で提供!

<購入先>

●BLUETTI公式サイト

クーポンコード「PRAORAV2」でさらにお得!

●Amazonストア

クーポンコード「BLUETTIAORA」でさらにお得!

■AORA 100 V2|「これ1台あれば安心。」性能と軽さを両立した“本命ポタ電”(1024Wh/1800W)

安心の容量と、コンパクト性の“いいとこどり”。

「AORA 100 V2」で、大切なペットにもやさしい電力を

高出力(最大2700W)&UPS(10ms)対応。

普段は家電のサブ電源、災害時などには自動で切り替わる非常用電源として機能し、万一の停電でも安心。

2025年3月に発売したAORA 100に比べよりコンパクト&軽量に。

定格出力はそのままに、なんと約30%もの軽量化を実現しました。

・Charger1とのセット使用で1.8時間の高速充電も可能。

・重すぎないボディで、自宅でもアウトドアでも“これ1台”で心強さを実感できます。

電源は、もっと自由に。

「AORA 100 V2」で、リビングがもっと快適に

キャンペーン期間中、特別価格59,800円(税込)で提供!

<購入先>

●BLUETTI公式サイト

クーポンコード「PRAORAV2」でさらにお得!

●Amazonストア

クーポンコード「BLUETTIAORA」でさらにお得!

≪「AORA V2シリーズ」カラー紹介≫

・ミントグリーン ※日本限定色

やさしく清潔感のあるカラーで、リビングなどの生活空間にも馴染みます(全モデル即納)

・グレーブラック

洗練されたシックな印象で、プロフェッショナルな印象(予約販売中)

■Apex 300|「十何年も先まで、電力の安心を。」圧倒的なバッテリー寿命と拡張性を誇るプレミアムモデル(2764.8Wh/3200W)

シンプルに始めて、スマートにカスタマイズ。

複数のギアも、これ一台でまかなえる

日常使いはもちろん、長時間の停電や大型家電にも対応する超大容量モデル。

最大19kWhまで拡張可能で、ファミリーキャンプや災害時にも頼れる存在。

業界トップレベルのAC待機電力(20W)により、同容量帯の機種と比較してより長く電力供給が可能。

最大出力6400Wで、IH調理器・ドライヤー・電子レンジなど高出力家電にも安心対応。

より長時間の安心サポートを叶える『Apex 300』

キャンペーン期間中、特別価格159,600円(税込)で提供!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 非常時の電力確保はもちろん、スマートホーム対応にも!BLUETTI「 AORA V2シリーズ&Apex 300」 appeared first on Dtimes.