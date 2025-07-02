忙しい現場でも手軽に最新情報を入手！松井製作所『Green Molding Webinar Week 2025』

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松井製作所は、企業合同オンラインセミナーイベント『Green Molding Webinar Week 2025』を2025年7月8日(火)〜7月11日(金)に開催します。

 

松井製作所『Green Molding Webinar Week 2025』

 

 

開催期間：2025年7月8日(火)〜7月11日(金)

配信形式：Zoom・Teams等によるオンラインセミナー

参加費用：無料

■登壇企業　20社

株式会社旭プレシジョン／e-dash株式会社／Enesty GmbH／

株式会社カケンジェネックス／株式会社環境機能設備／キヤノン電子株式会社／

コニカミノルタジャパン株式会社／Spiral Logic HK Ltd.／

株式会社セイロジャパン／ニチエツ株式会社／日本省力機械株式会社／

株式会社日本製鋼所／ハスキー株式会社／株式会社日比谷アメニス／

ファナック株式会社／株式会社プラモール精工／Frigel Asia Pacific／

ブルーエンジニアリング株式会社／ポリプラスチックス株式会社／

株式会社松井製作所

 

松井製作所は、企業合同オンラインセミナーイベント『Green Molding Webinar Week 2025』を2025年7月8日(火)〜7月11日(金)に開催。

2025年で第4回を迎える本イベントには、20社が登壇し、全39本のウェビナーを配信予定。

樹脂成形における省人化・環境対応・最新技術・DXなど、多様なテーマを専門企業が発信します。

各セミナーは25分の短時間構成で、参加費は無料。

PC・スマートフォンのどちらからでも視聴可能です。

 

■注目のウェビナータイトル(一部抜粋)

アクティブ・エアベントの説明

(Spiral Logic HK Ltd.)

【現場が証明】リサイクル材の“落とし穴”を暴く！

現場が教える 安定成形の極意とは？

(株式会社松井製作所)

リサイクルプラなどの成形事例を紹介します

(意匠性向上、トラブル解消、安定生産)

(株式会社日本製鋼所)

環境負荷低減を実現する省エネ機能と成形技術

(ファナック株式会社)

キヤノン電子製小型射出成形機の紹介と使用事例

(キヤノン電子株式会社)

硬質クロムめっきの代替！ガス対策・離型性・耐摩耗に効く『ニウフォスII』

(株式会社旭プレシジョン)

成形現場にマッチした金型冷却水づくり

〜赤錆とスケール付着による金型温度調節機能への弊害とは？〜

(株式会社環境機能設備)

 

 

■たった25分のウェビナーですべてが変わることもある

『Webinar Week』は、製造現場の第一線で活躍する企業の知見を共有し、業界の発展に貢献することを目的としたイベントです。

短時間で高密度の情報を提供する構成により、忙しい現場でも手軽に最新情報を入手できます。

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