松井製作所は、企業合同オンラインセミナーイベント『Green Molding Webinar Week 2025』を2025年7月8日(火)〜7月11日(金)に開催します。

松井製作所『Green Molding Webinar Week 2025』

開催期間:2025年7月8日(火)〜7月11日(金)

配信形式:Zoom・Teams等によるオンラインセミナー

参加費用:無料

■登壇企業 20社

株式会社旭プレシジョン/e-dash株式会社/Enesty GmbH/

株式会社カケンジェネックス/株式会社環境機能設備/キヤノン電子株式会社/

コニカミノルタジャパン株式会社/Spiral Logic HK Ltd./

株式会社セイロジャパン/ニチエツ株式会社/日本省力機械株式会社/

株式会社日本製鋼所/ハスキー株式会社/株式会社日比谷アメニス/

ファナック株式会社/株式会社プラモール精工/Frigel Asia Pacific/

ブルーエンジニアリング株式会社/ポリプラスチックス株式会社/

株式会社松井製作所

松井製作所は、企業合同オンラインセミナーイベント『Green Molding Webinar Week 2025』を2025年7月8日(火)〜7月11日(金)に開催。

2025年で第4回を迎える本イベントには、20社が登壇し、全39本のウェビナーを配信予定。

樹脂成形における省人化・環境対応・最新技術・DXなど、多様なテーマを専門企業が発信します。

各セミナーは25分の短時間構成で、参加費は無料。

PC・スマートフォンのどちらからでも視聴可能です。

■注目のウェビナータイトル(一部抜粋)

アクティブ・エアベントの説明

(Spiral Logic HK Ltd.)

【現場が証明】リサイクル材の“落とし穴”を暴く!

現場が教える 安定成形の極意とは?

(株式会社松井製作所)

リサイクルプラなどの成形事例を紹介します

(意匠性向上、トラブル解消、安定生産)

(株式会社日本製鋼所)

環境負荷低減を実現する省エネ機能と成形技術

(ファナック株式会社)

キヤノン電子製小型射出成形機の紹介と使用事例

(キヤノン電子株式会社)

硬質クロムめっきの代替!ガス対策・離型性・耐摩耗に効く『ニウフォスII』

(株式会社旭プレシジョン)

成形現場にマッチした金型冷却水づくり

〜赤錆とスケール付着による金型温度調節機能への弊害とは?〜

(株式会社環境機能設備)

■たった25分のウェビナーですべてが変わることもある

『Webinar Week』は、製造現場の第一線で活躍する企業の知見を共有し、業界の発展に貢献することを目的としたイベントです。

短時間で高密度の情報を提供する構成により、忙しい現場でも手軽に最新情報を入手できます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 忙しい現場でも手軽に最新情報を入手!松井製作所『Green Molding Webinar Week 2025』 appeared first on Dtimes.