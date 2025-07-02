忙しい現場でも手軽に最新情報を入手！松井製作所『Green Molding Webinar Week 2025』
松井製作所は、企業合同オンラインセミナーイベント『Green Molding Webinar Week 2025』を2025年7月8日(火)〜7月11日(金)に開催します。
松井製作所『Green Molding Webinar Week 2025』
開催期間：2025年7月8日(火)〜7月11日(金)
配信形式：Zoom・Teams等によるオンラインセミナー
参加費用：無料
■登壇企業 20社
株式会社旭プレシジョン／e-dash株式会社／Enesty GmbH／
株式会社カケンジェネックス／株式会社環境機能設備／キヤノン電子株式会社／
コニカミノルタジャパン株式会社／Spiral Logic HK Ltd.／
株式会社セイロジャパン／ニチエツ株式会社／日本省力機械株式会社／
株式会社日本製鋼所／ハスキー株式会社／株式会社日比谷アメニス／
ファナック株式会社／株式会社プラモール精工／Frigel Asia Pacific／
ブルーエンジニアリング株式会社／ポリプラスチックス株式会社／
株式会社松井製作所
松井製作所は、企業合同オンラインセミナーイベント『Green Molding Webinar Week 2025』を2025年7月8日(火)〜7月11日(金)に開催。
2025年で第4回を迎える本イベントには、20社が登壇し、全39本のウェビナーを配信予定。
樹脂成形における省人化・環境対応・最新技術・DXなど、多様なテーマを専門企業が発信します。
各セミナーは25分の短時間構成で、参加費は無料。
PC・スマートフォンのどちらからでも視聴可能です。
■注目のウェビナータイトル(一部抜粋)
アクティブ・エアベントの説明
(Spiral Logic HK Ltd.)
【現場が証明】リサイクル材の“落とし穴”を暴く！
現場が教える 安定成形の極意とは？
(株式会社松井製作所)
リサイクルプラなどの成形事例を紹介します
(意匠性向上、トラブル解消、安定生産)
(株式会社日本製鋼所)
環境負荷低減を実現する省エネ機能と成形技術
(ファナック株式会社)
キヤノン電子製小型射出成形機の紹介と使用事例
(キヤノン電子株式会社)
硬質クロムめっきの代替！ガス対策・離型性・耐摩耗に効く『ニウフォスII』
(株式会社旭プレシジョン)
成形現場にマッチした金型冷却水づくり
〜赤錆とスケール付着による金型温度調節機能への弊害とは？〜
(株式会社環境機能設備)
■たった25分のウェビナーですべてが変わることもある
『Webinar Week』は、製造現場の第一線で活躍する企業の知見を共有し、業界の発展に貢献することを目的としたイベントです。
短時間で高密度の情報を提供する構成により、忙しい現場でも手軽に最新情報を入手できます。
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