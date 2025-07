三代目 J SOUL BROTHERS・岩田剛典が、ソロとして初の海外公演を含むアジアツアー<Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”>を開催することが、本日行われた<三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 “KINGDOM”>大阪公演にて発表された。 ソロとして3度目の開催となる本ツアーは、11月18日に自身の地元である愛知公演を皮切りに年を跨いで開催される。国内は愛知の他、東京、大阪、三重、そして海外公演の第一弾として台北公演が発表されている。 また、撮り下ろしのツアービジュアルも解禁された。岩田自身が幼い頃から強い浪漫を抱いていたという「宇宙」をコンセプトとした本ツアーを体現するビジュアルに仕上がっている。 国内公演のチケット先行は三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUBにて7月7日15時よりスタート。海外公演に関しては後日詳細を発表される。 ◆ ◆ ◆ ◾️岩田剛典 コメント ついに発表になりました!今年秋から来年早春にかけて、年を跨いでアリーナ&アジアツアーを開催させて頂きます! 前回は「自分らしさ」をテーマに等身大なツアーをお届けしましたが、今回は満を辞して(笑)自分にとってはめちゃくちゃ子供の頃から強い浪漫でもある「宇宙」をコンセプトにスペーシーなツアーをお届けします。 そして第一弾として台北公演が発表されましたが、今回アジア各地でも開催予定をしていまして、今後も続々と情報解禁していくので、ぜひ楽しみにしていただけたら幸いです!新たな挑戦でMATEの皆さんと一緒に見る景色が心から楽しみです。 一緒に宇宙を旅しましょう。ライブ会場でお会いできる日を楽しみにしています! ◆ ◆ ◆ ◾️<Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”> ◆国内公演日程・2025年11月18日(火)愛知 Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)・2025年12月20日(土)、12月21日(日):東京 有明アリーナ・2026年2月3日(火)2月4日(水):大阪 大阪城ホール・2026年2月21日(土)、2月22日(日):三重 三重県営サンアリーナ詳細:https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/36130/ ◆アジア公演日程・2026年1月24日(土):台北 Legacy TERA詳細は後日発表します。 ◾️シングル「TORICO」2025年8月6日(水)リリース詳細:https://www.universal-music.co.jp/iwata-takanori/news/2025-05-09-2/予約:https://iwata-takanori.lnk.to/toricoWE 関連リンク ◆岩田剛典 オフィシャルX◆岩田剛典 オフィシャルInstagram◆岩田剛典 オフィシャルYouTubeチャンネル

