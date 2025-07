ハンブレッダーズが、毎年恒例の<秋のグーパンまつり>を2025年も開催することを発表した。 このイベントは、ハンブレッダーズがライブハウスで本気で向き合いたいバンドを呼んで開催される対バンイベント。2025年は、仲良くなりたい後輩バンドを4組招いて開催される。 9月4日の茨城 mito LIGHT HOUSE公演には、Sundae May ClubとBye-Bye-Handの方程式。9月10日の長野 JUNK BOX公演には、171とyubioriが出演。どのバンドともライブハウスでの共演は初となる。 7月2日21時よりチケットの先行予約受付がスタート。一般発売前にチケットを確保するチャンスはこの一度キリなので、ぜひチェックして欲しい。 なおハンブレッダーズは、この秋、初の主催フェス<GALAXY PARK>を大阪城ホールにて開催することも発表している。 ◾️<ハンブレッダーズ 秋のグーパンまつり2025> 2025年9月4日(木)茨城県 mito LIGHT HOUSEOPEN18:00 / START18:30出演:ハンブレッダーズ、Sundae May Club、Bye-Bye-Handの方程式 ハンブレッダーズ 秋のグーパンまつり20252025年9月10日(水)長野県 長野JUNK BOXOPEN18:00 / START18:30出演:ハンブレッダーズ、171、yubiori オフィシャルサイト先行受付期間:7月2日(水)21:00〜7月8日(火)23:59受付URL:https://w.pia.jp/t/hbd-gp25/ ◾️<帰宅部定期演奏会vol.2> 2025年8月6日(水)愛知・名古屋DIAMOND HALL開場 17:30 / 開演 18:30 2025年8月7日(木)大阪・なんばHatch開場 17:30 / 開演 18:30 2025年8月14日(木)東京・豊洲PIT開場 17:30 / 開演 18:30 ◾️ハンブレッダーズ主催<GALAXY PARK> 2025年10月19日(日)大阪・大阪城ホール開場 15:00 / 開演 16:00出演:ハンブレッダーズ、KANA-BOON、KOTORI、ズーカラデル、SEVENTEEN AGAiN、ハルカミライ and […]

