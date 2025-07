フレデリックが、新曲「悪魔」を本日配信リリースした。併せて、ミュージックビデオも公開された。 ◆フレデリック 動画 「悪魔」は、TBSの深夜ドラマ枠「ドラマストリーム」で放送されている尾碕真花・松本怜生のダブル主演『シンデレラ クロゼット』のために書き下ろした楽曲。キャッチーなサウンドがドラマの明るい印象と融合し、印象的なフレーズも耳に残るダンスナンバーとなっているという。 過去にもダンスが印象的なフレデリックのミュージックビデオだが、今回公開されたミュージックビデオは、コンテンポラリーダンスを踊るダンサーが妖艶に変化する姿が魅力的で見逃せない内容となっているとのこと。 「悪魔」のリリースを記念し、先ほど行ったトークライブも現在アーカイブ配信中だ。「悪魔」の聴きどころやミュージックビデオの見どころ、秋から始まるツアーのことなど、ミュージックビデオと合わせてチェックしてほしい。 現在、10月から始まる秋のツアー<FREDERHYTHM TOUR 2025 -飽くまで創造->のチケットも先行抽選受付中だ。 ◾️新曲「悪魔」2025年7月2日(水)リリース配信:https://a-sketch-inc.lnk.to/frederic_akuma ◾️ドラマストリーム『シンデレラ クロゼット』◆放送・配信日時地上波放送:7月1日(火)深夜0時58分スタート毎週火曜深夜0時58分〜1時28分(※一部地域をのぞく、放送時間変更の可能性あり)地上波放送終了後「TVer」「TBS FREE」にて見逃し配信先行配信 :日本国内では地上波放送開始に先行して6月24日(火)から「Netflix」にて配信。その後、海外にて順次配信を予定 ◆スタッフ製作:「シンデレラ クロゼット」製作委員会制作プロダクション:TBSスパークル原作:柳井わかな「シンデレラ クロゼット」(集英社マーガレットコミックス刊)脚本:加藤綾子 (TBS『スイートモラトリアム』TX『夫の家庭を壊すまで』ほか)折戸咲月(MBS『初めましてこんにちは、離婚してください』)プロデューサー:大高さえ子配信プロデューサー:齊藤彩奈、パリーク亜門、杉山香織演出:府川亮介、鳥居加奈、岡野宏信[出演者]福永 春香:尾碕真花神山 光:松本怜生桐谷 周:カルマ鈴木 美央:水戸由菜黒滝 圭佑:八村倫太郎(WATWING) ◆INFO公式サイト:https://www.tbs.co.jp/cinclo/公式 X:@drama_streamtbs公式 Instagram:tbs_drama_stream公式 TikTok:@drama_stream_tbs ◾️<FREDERHYTHM TOUR 2025 -飽くまで創造-> 2025年10月04日(土)香川 高松festhalle2025年10月05日(日)広島 広島CLUB QUATTRO2025年10月11日(土)新潟 新潟LOTS2025年10月25日(土)北海道 Zepp Sapporo2025年11月03日(月・祝)福岡 Zepp Fukuoka2025年11月07日(金)愛知 Zepp Nagoya2025年11月08日(土)愛知 Zepp Nagoya2025年11月14日(金)大阪 Zepp Osaka Bayside2025年11月15日(土)大阪 Zepp Osaka Bayside2025年11月21日(金)東京 Zepp DiverCity(TOKYO)2025年11月22日(土)東京 Zepp DiverCity(TOKYO)2025年11月29日(土)宮城 SENDAI GIGS ◆チケット情報イープラス1次抽選:2025年6月27日(金)18:00〜2025年7月13日(日)23:59https://frederic-official.com/feature/frederhythmtour2025 関連リンク ◆フレデリック オフィシャルサイト◆フレデリック オフィシャルX◆フレデリック オフィシャルInstagram◆フレデリック オフィシャルYouTubeチャンネル◆フレデリック オフィシャルTikTok

The post フレデリック、新曲「悪魔」配信リリース+MV公開 first appeared on BARKS.