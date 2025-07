COPESが、1stミニアルバム『Happiness』を本日リリースした。 4月16日に先行配信された「summer」を含む全8曲入りで、COPESらしいハッピーでポジティブな楽曲達が詰め込まれているという。 また本日、「Happiness」の収録曲の中から「free」のMVをYouTubeにて公開した。いつも通りの部屋に飾られた絵の中にふと入り込むと、おしゃれなアメリカンダイナーや雑貨屋さんが広がっている。「飛び出してみよう。」という歌詞に合わせて、絵の中の世界に入り込み、メンバーと音楽を楽しむ。日常を飛び出して、自分だけの“楽しい”を見つける小さな旅を描いたMVになっているとのことだ。 さらにCOPESは、8月〜12月にかけてアルバムを引っ提げてのリリースツアー<1st Mini Album 「Happiness」 Release Tour>を全国15都市で開催決定。一般発売は7月12日10時から開始される。 ◾️<1st Mini Album 「Happiness」 Release Tour> 2025年8月1日(金) 千葉 LOOK w/ LONGMAN, カライドスコープ8月9日(土) 水戸 club SONIC w/ OwL, THE JAPANESE PRIDE8月10日(日) 仙台 FLYING SON w/ May Forth, VOI SQUARE CAT9月25日(木) 静岡 UMBER w/ BACK LIFT, and more9月26日(金) 横浜 F.A.D w/ Atomic Skipper, ペルシカリア10月13日(月) 福岡 Queblick w/ Daisycall, ORCALAND10月23日(木) 新潟 GOLDEN PIGS BLACK STAGE w/ […]

