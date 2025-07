yamaが、新曲「us」を2025年7月9日に配信リリースすることを発表した。 本楽曲は、テレビ朝日系全国ネットにて2025年7月8日より放送開始となるTVドラマ『誘拐の日』の主題歌である。楽曲は、yamaの「Lost」「ないの。」を手がけた作詞作曲編曲家、プロデューサー・百田留衣が本作のために書き下ろしたミドルナンバーだという。 曲名は、「私たち」「明日」のWミーニングで、スリリングさ、不安感を煽る表現ではなく、少女からの目線で綴られる「失った記憶の怖さ」や「これまで彼女が抱えてきた痛み」、そして「初めて触れる人のぬくもり」など内面的な感情にフォーカスしているとのことだ。シリアスなストリングスアレンジにより物語の世界観を描きながらも、人のぬくもりや過去の痛みに優しくそっと寄り添うような歌詞・メロディーを表現する。 ◆ ◆ ◆ ■yama コメント優しさとぬくもりを与えてくれる存在がいたとして、共に過ごす日々は永遠ではない。 突然、耐えられそうもない現実が襲ってくることもあれば、カウントダウンされるかのように迎える別れもある。 それでも切実に、幼子のような心で、そばにいたいという想いを乗せた楽曲です。何処にもやりようもない心に優しさと光が差し込むように、そう願いながら歌いました。 楽しんでいただければ幸いです。 ◆ ◆ ◆ ■新曲「us」テレビ朝日ドラマ『誘拐の日』主題歌配信:https://yama.lnk.to/_us ◾️ドラマ『誘拐の日』2025年7月8日(火)スタート!毎週火曜 よる9:00〜9:54放送※初回は拡大スペシャル よる9:00〜10:00放送 ◆イントロダクション――俺が奪ったのは、運命だった。さらわれた私には、秘密がある。――【マヌケなおじさん誘拐犯】 【記憶喪失の8歳天才少女】斎藤工×永尾柚乃奇妙な疑似親子バディの逃亡劇を描く怒涛の巻き込まれ型ヒューマンミステリー!!謎に立ち向かう2人の背後で登場人物たちの思惑が交差する…メインビジュアル完成!さらに今夜!ティザームービー初解禁!!主題歌はyamaが歌う『us』に決定!!2025年7月期 新ドラマ ◆TVer 『誘拐の日』番組ページ:https://tver.jp/series/srsotysrjz2 動画配信プラットフォーム「TELASA(テラサ)」では、毎週『誘拐の日』の地上波放送終了後に、ドラマ本編を配信いたします。何度も見たい方は、ぜひ「TELASA(テラサ)」でお楽しみください。TELASA(テラサ)公式サイト:https://navi.telasa.jp/ 関連リンク ◆yama オフィシャルX◆yama オフィシャルInstagram◆yama オフィシャルTikTok

