BRADIOが、7月16日にリリースするメジャー5thアルバム『FUNK FIRE』に収録する「未来サイダー」を本日配信リリースした。また、アルバムのリリースツアー開催も正式発表した。 今回先行配信された「未来サイダー」は、本日よりTOKYO MXにて放送開始するTVアニメ『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う 2nd season』のオープニングテーマになっている。 また、アルバムリリースツアー<BRADIO 15th Anniversary“FUNK FIRE” Release Tour>の開催も発表。9月19日の兵庫・太陽と虎での公演を皮切りに、全国14カ所をまわるツアーとなる。 なおBRADIOは、8月2日に東京・日比谷公園大音楽堂でのワンマンも控えている。 ◾️<BRADIO 15th Anniversary“FUNK FIRE” Release Tour> 2025年09月19日(金)兵庫・太陽と虎 OPEN 18:30 / START 19:002025年09月28日(日)岡山・IMAGE OPEN 17:30 / START 18:002025年10月13日(月祝)長野・CLUB JUNK BOX OPEN 17:30 / START 18:002025年10月17日(金)東京・Zepp Shinjuku OPEN 18:00 / START 19:002025年10月19日(日)岩手・CLUB CHANGE WAVE OPEN 17:30 / START 18:002025年10月31日(金)福岡・DRUM LOGOS OPEN 18:15 / START […]

